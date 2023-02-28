Рівень води в Каховському водосховищі упав на 2 метри: Лубінець попереджає про екологічну катастрофу для Європи
Злочинні дії російських окупантів зі зниження рівня води у Каховському водосховищі можуть обернутися екологічною катастрофою. Проблеми будуть не тільки у України, а і у частини країн Європи.
Про це повідомив на своєму Telegram-каналі Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
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Падіння води у Каховському водосховищі
Український омбудсмен наголосив, що однією із головних екологічних проблем, спровокованих злочинними діями російських окупантів, є стрімке зниження рівня води у Каховському водосховищі.
Станом на кінець лютого цей рівень становить 13,98 м БС, тоді як нормальний підпірний рівень — 16 м БС.
Це може обернутися екологічними негараздами. Зокрема, буде порушене питне водопостачання щонайменше у трьох областях країни — Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській.
Проблеми у Європі
Крім того, через погіршення безпекової ситуації на Запорізькій АЕС, безпосередньою причиною чого стане зниження рівня води у Каховському водосховищі, екологічні проблеми загрожують не тільки Україні, а і частині країн Європи.
Дмитро Лубінець наголосив на реальності транскордонного забруднення вод, як біологічними, так і хімічними речовинами.
Проблеми очікуються у таких країн Чорноморського та Середземноморського басейнів, як Болгарія, Грузія, Італія, Румунія, Туреччина та Франція.
Нагадаємо, у середині лютого директор Інституту водних проблем і меліорації НААН Михайло Яцюк заявив, що порушення росіянами правил експлуатації Каховського водосховища становить загрозу для 70% населення України.
Фото: Telegram Лубінця