Уровень воды в Каховском водохранилище упал на 2 метра: Лубинец предупреждает об экологической катастрофе для Европы

Лубинец заявил, что экологические проблемы затронут даже Италию и Францию

Преступные действия российских оккупантов по снижению уровня воды в Каховском водохранилище могут обернуться экологической катастрофой. Проблемы будут не только у Украины, но и у части стран Европы.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Падение воды в Каховском водохранилище

Украинский омбудсмен подчеркнул, что одной из главных экологических проблем, спровоцированных преступными действиями российских окупантов, является стремительное снижение уровня воды в Каховском водохранилище.

По состоянию на конец февраля этот уровень составляет 13,98 м БС, в то время как нормальный подпорный уровень – 16 м БС.

Это может обернуться экологическими неурядицами. В частности, будет нарушено питьевое водоснабжение, по меньшей мере, в трех областях страны — Днепропетровской, Запорожской и Херсонской.

Проблемы в Европе

Кроме того, из-за ухудшения ситуации безопасности на Запорожской АЭС, непосредственной причиной чего станет снижение уровня воды в Каховском водохранилище, экологические проблемы угрожают не только Украине, но и части стран Европы.

Дмитрий Лубинец отметил реальность трансграничного загрязнения вод, как биологическими, так и химическими веществами.

Проблемы ожидаются в таких странах Черноморского и Средиземноморского бассейнов, таких как Болгария, Грузия, Италия, Румыния, Турция и Франция.

Напомним, в середине февраля директор Института водных проблем и мелиорации НААН Михаил Яцюк заявил, что нарушение россиянами правил эксплуатации Каховского водохранилища представляет угрозу 70% населения Украины.

Фото: Telegram Лубинца