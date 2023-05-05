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Росенергоатом заявляє про загрозу підтоплення Запорізької АЕС

5 травня 2023 04:16
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Росенергоатом заявляє про загрозу підтоплення Запорізької АЕС
Росіяни заговорили про загрозу підтоплення Запорызькоъ АЕС. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Чергову лякалку для українців придумали в РФ. У Росенергоатомі заявляють, що через ймовірний прорив греблі Каховського водосховища можливе затоплення території Запорізької АЕС.

Про це агенції ТАСС повідомив радник гендиректора "Росенергоатому" Ренат Карчаа.

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"Прорив цієї дамби є загрозою і для Енергодару, і для Запорізької АЕС. На станції буде затоплено силові кабельні лінії бризкальних басейнів та насосні установки. Це стврить функціональні проблеми для експлуатації станції та ризики для ядерної безпеки", — зазначають в Росенергоатомі.

В Енергоатомі поки не коментують заяви оккупантів.

В Українському гідрометеорологічному центрі зазначають, що 4-8 травня, внаслідок пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду, утримуватиметься затоплення заплавних територій, понижених ділянок у ряді населених пунктів на Кременчуцькому, Кам'янському, Дніпровському та Каховському водосховищах у Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях (ІІ рівень небезпеки).

Попередження про небезпечні гідрологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

ЗАЕС в окупації 

Найбільша в Європі й шоста у світі атомна електростанція. 

Від 4 березня 2022 року Запорізька АЕС захоплена російськими військами. Також під окупацією перебуває і місто-супутник ЗАЕС — Енергодар.

Попри оголошену окупантами "анексію" Запорізької АЕС, на станції продовжують працювати українські фахівці. Але для роботи окупанти змушують отримувати російські паспорти й підписувати договір з "Росатомом".

Нагадаємо, російська армія поступово перетворює найбільшу в Європі атомну електростанцію на базу, де накопичує свої війська поблизу діючого фронту. Чергову партію військової техніки, зброї та вибухівки окупанти розмістили у приміщенні турбінного відділення 4-го енергоблока Запорізької атомної електростанції.

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