Росенергоатом заявляє про загрозу підтоплення Запорізької АЕС
Чергову лякалку для українців придумали в РФ. У Росенергоатомі заявляють, що через ймовірний прорив греблі Каховського водосховища можливе затоплення території Запорізької АЕС.
Про це агенції ТАСС повідомив радник гендиректора "Росенергоатому" Ренат Карчаа.
"Прорив цієї дамби є загрозою і для Енергодару, і для Запорізької АЕС. На станції буде затоплено силові кабельні лінії бризкальних басейнів та насосні установки. Це стврить функціональні проблеми для експлуатації станції та ризики для ядерної безпеки", — зазначають в Росенергоатомі.
В Енергоатомі поки не коментують заяви оккупантів.
В Українському гідрометеорологічному центрі зазначають, що 4-8 травня, внаслідок пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду, утримуватиметься затоплення заплавних територій, понижених ділянок у ряді населених пунктів на Кременчуцькому, Кам'янському, Дніпровському та Каховському водосховищах у Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях (ІІ рівень небезпеки).
ЗАЕС в окупації
Найбільша в Європі й шоста у світі атомна електростанція.
Від 4 березня 2022 року Запорізька АЕС захоплена російськими військами. Також під окупацією перебуває і місто-супутник ЗАЕС — Енергодар.
Попри оголошену окупантами "анексію" Запорізької АЕС, на станції продовжують працювати українські фахівці. Але для роботи окупанти змушують отримувати російські паспорти й підписувати договір з "Росатомом".
Нагадаємо, російська армія поступово перетворює найбільшу в Європі атомну електростанцію на базу, де накопичує свої війська поблизу діючого фронту. Чергову партію військової техніки, зброї та вибухівки окупанти розмістили у приміщенні турбінного відділення 4-го енергоблока Запорізької атомної електростанції.