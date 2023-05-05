Росэнергоатом заявляет об угрозе подтопления Запорожской АЭС

Россияне заговорили об угрозе подтопления Запорожской АЭС. Фото: REUTERS

Очередную пугалку для украинцев придумали в РФ. В Росэнергоатоме заявляют, что из-за предполагаемого прорыва плотины Каховского водохранилища возможно затопление территории Запорожской АЭС.

Об этом агентству ТАСС сообщил советник гендиректора Росэнергоатома Ренат Карчаа.

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"Прорыв этой дамбы представляет угрозу и Энергодару, и Запорожской АЭС. На станции будут затоплены силовые кабельные линии брызгальных бассейнов и насосные установки. Это создаст функциональные проблемы для эксплуатации станции и риски для ядерной безопасности", — отмечают в Росэнергоатоме.

В Энергоатоме Украины пока не комментируют заявления оккупантов.

В Украинском гидрометеорологическом центре отмечают, что 4-8 мая, в результате пропуска весеннего половодья через водохранилища Днепровского каскада, будет содержаться затопление пойменных территорий, пониженных участков в ряде населенных пунктов на Кременчугском, Каменском, Днепровском и Каховском. Запорожской и Херсонской областях (II уровень опасности).

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях. Фото: Укргидрометцентр

ЗАЭС в оккупации

ЗАЭС — самая большая в Европе и шестая в мире атомная электростанция.

С 4 марта 2022 года Запорожская АЭС захвачена российскими войсками. Также под оккупацией находится и город-спутник ЗАЭС — Энергодар.

Несмотря на объявленную оккупантами "аннексию" Запорожской АЭС, на станции продолжают работать украинские специалисты. Но для работы оккупанты заставляют получать российские паспорта и подписывать договор с "Росатомом".

Напомним, российская армия постепенно превращает крупнейшую в Европе атомную электростанцию в базу, где накапливает свои войска вблизи действующего фронта. Очередную партию военной техники, оружия и взрывчатки оккупанты разместили в помещении турбинного отделения 4-го энергоблока Запорожской атомной электростанции.