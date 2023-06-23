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Росіяни поширюють новий фейк про "біолабораторії США"

23 червня 2023 17:27
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Козюк Тетяна
редактор
Росіяни поширюють новий фейк про "біолабораторії США" та холеру у Дніпрі
Пониззя річки Дніпро. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Росіяни почали поширювати новий фейк. Вони заявляють, що через біолабораторії США у річці Дніпро з'явився збудник холери. 

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. 

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Відтак, холеру, яку виявили в Одеській області, у РФ пов'язують саме з наявністю біолабораторій США. 

Однак, це черговий фейк і екологічну катастрофу спричинила саме Росія, коли підірвала Каховську ГЕС. 

"На території України немає лабораторій США із розробки біологічної зброї, а здоровʼю українців щодня загрожує саме росія. Зокрема, підривом Каховської ГЕС, який спричинив справжню екологічну катастрофу", — пояснюють у Центрі стратегічних комунікацій. 

І наголошують, що внаслідок теракту не можна споживати та використовувати неочищену воду з акваторії Дніпр, а також інших водойм, які знаходять на територіях, що постраждали. Зокрема, це стосується Херсонської, Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської та Одеської областей.

"Але винні у цьому лише росіяни, а не міфічні "біолабораторії", якими пропагандисти регулярно лякають глядачів росТБ", — стверджує Центр стратегічних комунікацій. 

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Фейк росіян. Фото: Spravdi\Telegram

Нагадаємо, що росіяни поширюють фейки про "брудну бомбу" в Україні. Кулеба спростував цю інформацію та заявив, що російські фейки з цього питання були розвінчані ще минулого року, коли інспекція МАГАТЕ перевірила усі ядерні об’єкти в Україні.

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