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Россияне распространяют новый фейк о "биолабораториях США"

23 июня 2023 17:27
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Россияне распространяют новый фейк о "биолабораториях США" и холере в Днепре
Низовье реки Днепр. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Россияне начали распространять новый фейк. Они заявляют, что из-за биолабораторий США в реке Днепр появился возбудитель холеры.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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Следовательно, холеру, обнаруженную в Одесской области, в РФ связывают именно с наличием биолабораторий США.

Однако это очередной фейк и экологическую катастрофу спровоцировала именно Россия, когда взорвала Каховскую ГЭС.

"На территории Украины нет лабораторий США по разработке биологического оружия, а здоровью украинцев ежедневно угрожает именно россия. В частности, подрывом Каховской ГЭС, повлекшим за собой настоящую экологическую катастрофу", — объясняют в Центре стратегических коммуникаций.

И подчеркивают, что в результате теракта нельзя потреблять и использовать неочищенную воду из акватории Днепра, а также других водоемов, находящихся на пострадавших территориях. В частности это касается Херсонской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областей.

"Но виноваты в этом только россияне, а не мифические "биолаборатории", которыми пропагандисты регулярно пугают зрителей РосТВ", — утверждает Центр стратегических коммуникаций.

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Фейк русских. Фото: Spravdi\Telegram

Напомним, что россияне распространяют фейки о "грязной бомбе" в Украине. Кулеба опроверг эту информацию и заявил, что российские фейки по этому вопросу были развенчаны еще в прошлом году, когда инспекция МАГАТЭ проверила все ядерные объекты в Украине.

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