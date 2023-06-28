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Російська нафта може знищити грецьке узбережжя

28 червня 2023 12:43
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Російська нафта може знищити грецьке узбережжя
Ілюстративне зображення російської нафти. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Через антиросійські санкції РФ створила так званий "тіньовий флот", зареєструвавши танкери в юрисдикціях, угоди з якими дозволені. Таким чином Москва вільно може продавати нафту для Заходу.

Про це повідомляється в дослідженнях, опублікованих у росЗМІ.

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Західні покупці не гребують російською нафтою, а тому також переймають досвід "ділового партнера" — використовують сумнівні судна для перевезення сировини. Такі вантажі перевалюють з танкера на танкер у море, часто біля чистих узбереж грецького Пелопоннеса.

Як наслідок — флора і фауна регіону під величезною загрозою знищення. Фахівці вже говорять про ризик вимирання головастих морських черепах.

Нафтові угоди проходять прямо в морі

Південний край Пелопоннесу у 2023 році став відігравати ключову роль у нафтових угодах, які проходять прямо в морі.

Дослідження зазначає, що щодня у водах перевантажують вантажі за методом STS (Ship-to-Ship Transfer). Це означає, що нафту та інші товари перекидають із одного судна на інше у затоці, а не в порту.

Угоди організують фрахтувальники, які часом представляють інтереси великих західних компаній. За даними матеріалу, за минулий рік західні компанії допомогли Росії переправити 533 мільйони барелів — це чверть її загального експорту нафти морем.

РФ продовжує незаконно експортувати нафту

Видання повідомляє, що угоди продовжуються і зараз. Більше 10 мільйонів барелів сировини російського походження було куплено в березні 2023 року.

Такі STS-угоди дозволяють танкерам перевантажувати товари більш ефективно та швидко. Тому що не потрібно чекати своєї черги в терміналі порту, а отже, втрачати на цьому гроші.

"Якщо розвантаження через термінал коштує близько 200 тисяч доларів, то аналогічна угода в рамках системи STS коштуватиме 25 тисяч", — пояснює директор консалтингового агентства Dynamarine (Афіни) Алекс Глікас.

За словами аналітиків, у травні цього року зростання "тіньових" STS-угод збільшилося на 225% у порівнянні з минулим роком.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Після встановлення заборони на будь-який морський імпорт російської сирої нафти та цінової "стелі" з грудня 2022 року Росія скоротила нафтовидобуток. Водночас країні-агресору доведеться ще суттєвіше скоротити видобуток ресурсу у 2024-му.

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