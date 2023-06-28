Российская нефть может уничтожить греческое побережье

Иллюстративное изображение российской нефти. Фото: google.com

Из-за антироссийских санкций РФ создала так называемый "теневой флот", зарегистрировав танкеры в юрисдикциях, соглашения с которыми разрешены. Таким образом, Москва свободно может продавать нефть для Запада.

Об этом сообщается в исследованиях, опубликованных в росСМИ.

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Греческое побережье под угрозой из-за российской нефти

Западные покупатели не гнушаются российской нефтью, а потому также перенимают опыт "делового партнера" — используют сомнительные суда для перевозки сырья. Такие грузы переваливают с танкера на танкер в море, часто у чистых побережий греческого Пелопоннеса.

Как следствие – флора и фауна региона под огромной угрозой уничтожения. Специалисты уже говорят о риске вымирания головастых морских черепах.

Нефтяные сделки проходят прямо в море

Южный край Пелопоннеса в 2023 году стал играть ключевую роль в нефтяных сделках, проходящих прямо в море.

Исследование отмечает, что каждый день в водах перегружают грузы по методу STS (Ship-to-Ship Transfer). Это означает, что нефть и другие товары перебрасывают с одного судна на другое в заливе, а не в порту.

Сделки организуют фрахтователи, порой представляющие интересы крупных западных компаний. По данным материала, за прошлый год западные компании помогли России переправить 533 миллиона баррелей – это четверть ее общего экспорта нефти по морю.

РФ продолжает незаконно экспортировать нефть

Издание сообщает, что сделки продолжаются и сейчас. Более 10 миллионов баррелей сырья русского происхождения было куплено в марте 2023 года.

Такие STS-соглашения позволяют танкерам перегружать товары более эффективно и быстро. Потому что не нужно ждать своей очереди в терминале порта, а значит, терять на этом деньги.

"Если разгрузка через терминал стоит около 200 тысяч долларов, то аналогичное соглашение в рамках системы STS будет стоить 25 тысяч", — объясняет директор консалтингового агентства Dynamarine (Афины) Алекс Гликас.

По словам аналитиков, в мае этого года рост "теневых" STS-сделок увеличился на 225% по сравнению с прошлым годом.

Напомним, ранее мы писали, что после установления запрета на любой морской импорт российской сырой нефти и ценового "потолка" с декабря 2022 года Россия сократила нефтедобычу . В то же время стране-агрессору придется еще более существенно сократить добычу ресурса в 2024-м.