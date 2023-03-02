У Швеції видали удвічі більше дозволів на відстріл рисей

Популяція рисей у Швеції зменшується

У Швеції видали більш ніж удвічі більше дозволів на відстріл рисей, аніж у попередні роки. Рішення влади збурило частину природозахисної спільноти.

Про це повідомляє The Guardian.

Скільки рисей дозволили вбити

На березень цього року мисливці отримали дозвіл на відстріл 201 особини, що більш ніж вдвічі перевищує кількість дозволів у попередні роки.

Серед науковців та активістів, що займаються питаннями захисту природи, лунає критика, що кількість дозволів занадто велика, аби виправдовувати їх тим, що популяція рисей загрожує людям і свійській худобі.

Минулого місяця у спільноті попереджали, що європейська популяція рисей під загрозою і негайно потрібне втручання, аби вберегти її від виродження. Зокрема, наводили приклад Франції, де усі члени існуючої популяції дуже генетично близькі, через що їй загрожує виродження протягом найближчих десятиліть.

Скільки всього рисей є у Швеції

У Швеції зараз близько 1450 рисей — на 300 особин менше, ніж 10 років тому. У національному агентстві захисту природи Naturvårdsverket вважають, що для підтримання здоров’я популяції достатньо 870 особин.

Профільна євродиректива постановляє, що полювання дозволяється лише у разі, якщо є необхідність зменшити ризики для свійської худоби чи громадської безпеки. Шведський експерт з питань хижаків зі Всесвітнього фонду захисту природи Бенні Гафверт ставить під сумнів те, що шведські дозволи на відстріл рисей підпадають під таку характеристику - як і цьогорічне полювання на вовків, яке стало найбільшим у новітній історії.

Захисники природи аргументують також, що велика популяція рисей потрібна Швеції для балансування популяцій оленів, лосів і кабанів.

Нагадаємо, раніше влада Швеції вирішила дозволити мисливцям вбити 75 вовків, тоді як загальна популяція цих тварин на території країни налічувала всього 460 особи. Уряд прагне зменшити щільність популяції хижаків у певних районах країни. Водночас природоохоронні організації б'ють на сполох – таке масове винищення вовків може стати катастрофою для цього виду на території Швеції.

