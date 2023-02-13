У Франції під загрозою зникнення популяція євразійської рисі

Французька популяція рисей відзначається низькою генетичною різноманітністю

Природоохоронці Франції заявляють, що популяція євразійської рисі може зникнути протягом 30 років. Однією із причин є низька генетичне різноманіття цього виду.

Про це повідомляє видання The Guardian.

Проблеми із французькою риссю

У Франції протягом наступних 30 років може повністю зникнути популяція євразійської рисі.

Зараз, за оцінками дослідників, на території цієї країни популяція рисі складає близько 120-150 особин.

Причина майбутньої катастрофи

Однією із головних причин критичної ситуації є низьке генетичне різноманіття.

Попри те, що, за оцінками, євразійських рисей у Франції понад 120 екземплярів, рівень різноманітності популяції відповідає лише 38 особинам, чого недостатньо для стабільного існування.

Повторне зникнення рисі

Як відомо, євразійська рись у Франції повністю зникла ще у 18 столітті.

Втім, після проєкту реінтродукції у сусідній Швейцарії у 1970-х роках частина тварин перебралася до Франції і оселилася у горах Юра.

Втім, чисельність цієї популяції не досягла достатнього рівня для безпечного існування.

Нагадаємо, що в Україні, у Національному природному парку "Сколівські Бескиди" фотопастки зафіксували двох рисенят та їхню маму.

Фото: Pixabay