У Франції під загрозою зникнення популяція євразійської рисі

У Франції можуть зникнути рисі: їх лишилося лише півтори сотні
Природоохоронці Франції заявляють, що популяція євразійської рисі може зникнути протягом 30 років. Однією із причин є низька генетичне різноманіття цього виду.
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Про це повідомляє видання The Guardian.
Проблеми із французькою риссю
У Франції протягом наступних 30 років може повністю зникнути популяція євразійської рисі.
Зараз, за оцінками дослідників, на території цієї країни популяція рисі складає близько 120-150 особин.
Причина майбутньої катастрофи
Однією із головних причин критичної ситуації є низьке генетичне різноманіття.
Попри те, що, за оцінками, євразійських рисей у Франції понад 120 екземплярів, рівень різноманітності популяції відповідає лише 38 особинам, чого недостатньо для стабільного існування.
Повторне зникнення рисі
Як відомо, євразійська рись у Франції повністю зникла ще у 18 столітті.
Втім, після проєкту реінтродукції у сусідній Швейцарії у 1970-х роках частина тварин перебралася до Франції і оселилася у горах Юра.
Втім, чисельність цієї популяції не досягла достатнього рівня для безпечного існування.
Нагадаємо, що в Україні, у Національному природному парку "Сколівські Бескиди" фотопастки зафіксували двох рисенят та їхню маму.
Фото: Pixabay