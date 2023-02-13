Во Франции под угрозой исчезновения популяция евразийской черты

Французская популяция рысей отмечается низким генетическим разнообразием

Природоохранители Франции заявляют, что популяция евразийской рыси может исчезнуть в течение 30 лет. Одной из причин является низкое генетическое разнообразие этого вида.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Проблемы с французской рысью

Во Франции в течение последующих 30 лет может полностью исчезнуть популяция евразийской черты.

Сейчас, по оценкам исследователей, на территории этой страны популяция рыси составляет около 120-150 особей.

Причина предстоящей катастрофы

Одной из главных причин критической ситуации является низкое генетическое разнообразие.

Несмотря на то, что, по оценкам, евразийских черт во Франции более 120 экземпляров, уровень разнообразия популяции соответствует лишь 38 особям, чего недостаточно для стабильного существования.

Повторное исчезновение рыси

Как известно, евразийская рысь во Франции полностью исчезла еще в 18 веке.

Однако после проекта реинтродукции в соседней Швейцарии в 1970-х годах часть животных перебралась во Францию и поселилась в горах Юра.

Однако численность этой популяции не достигла достаточного уровня для безопасного существования.

Напомним, что в Украине, в Национальном природном парке "Сколевские Бескиды" фотоловушки зафиксировали двух рысенков и их маму.

Фото: Pixabay