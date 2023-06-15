Що якби люди зникли: шкода і користь для планети

Покинуте місто, що заполонила природа. Фото: google.com

Професор із ландшафтного дизайну розповів, що якби люди зникли, то Земля б змінилася до невпізнання й за доволі короткий час. Так, природа почне повертати захоплену людьми територію, а дикі тварини гулятимуть колись шумними мегаполісами.

Про це повідомляє ScienceAlert.

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Що буде якщо люди зникнуть

Так, за словами дослідника, зникнення людей призведе до зупинки роботи фабрик і підприємств. Крім того, робота ядерних електростанцій також зупиниться, що може спричинити аварію, а та своєю чергою — забруднення навколишнього середовища.

Без людського догляду будівлі занепадатимуть, поки повністю не розваляться. Всюди запанують рослини, а тварини спокійно гулятимуть раніше шумними вулицями, крім того, деякі рідкісні види зможуть відродитися.

Атмосфера Землі стане чистішою, зміни клімату уповільняться. Забруднені людською діяльністю водойми також очистяться й стануть сприятливим середовищем для розмноження різноманітних видів водних організмів.

Раптове зникнення людей свідчить про колосальний вплив людства на довкілля. Крім того, це також може слугувати для нас нагадуванням, як важливо берегти планету для майбутніх поколінь.

Нагадаємо, що український національний центр екології моря повідомив, що дані про ступінь забруднення морського середовища стануть ключовим доказом у кримінальній справі про екоцид. Прокуратура вже розпочала розслідування справи щодо екологічного злочину.

Також ми повідомляли, що підрив Каховського водосховища призвів не тільки до смерті людей та тварин, руйнування сотень будинків, а й до справжньої екологічної загрози. Течією в Чорне море винесло уламки дерев, побутове сміття, частини споруд. Крім того, вже помічали плями, схожі на розливи нафтопродуктів.