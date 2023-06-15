Что если бы люди исчезли: вред и польза для планеты

Покинутый город, что заполонила природа. Фото: google.com

Профессор по ландшафтному дизайну рассказал, что если бы люди исчезли, то Земля бы изменилась до неузнаваемости и за довольно короткое время. Так, природа начнет возвращать захваченную людьми территорию, а дикие животные будут гулять когда-то шумными мегаполисами.

Об этом сообщает ScienceAlert.

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Что будет, если люди исчезнут

Так, по словам исследователя, исчезновение людей приведет к остановке работы фабрик и предприятий. Кроме того, работа ядерных электростанций также остановится, что может вызвать аварию, а в свою очередь — загрязнение окружающей среды.

Без человеческого ухода здания будут приходить в упадок, пока полностью не развалятся. Всюду воцарятся растения, а животные будут спокойно гулять по шумным улицам, кроме того, некоторые редкие виды смогут возродиться.

Атмосфера Земли станет чище, изменения климата замедлятся. Загрязненные человеческой деятельностью водоемы также очистятся и станут благоприятной средой для размножения различных видов водных организмов.

Внезапное исчезновение людей свидетельствует о колоссальном влиянии человечества на окружающую среду. Кроме того, это также может служить нам напоминанием, как важно беречь планету для будущих поколений.

Напомним, что украинский национальный центр экологии моря сообщил, что данные о степени загрязнения морской среды станут ключевым доказательством по уголовному делу об экоциде. Прокуратура уже начала расследование дела по экологическому преступлению.

Также мы сообщали, что подрыв Каховского водохранилища привел не только к смерти людей и животных, разрушению сотен домов, но и к настоящей экологической угрозе. Течением в Черное море вынесло обломки деревьев, бытовой мусор, части построек. Кроме того, уже замечали пятна, похожие на разливы нефтепродуктов.