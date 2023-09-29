Швейцарські льодовики швидко тануть: рекорди останніх років

Ілюстративне зображення льодовиків. Фото: Кореспондент

В Швейцарії спостерігається прискорення танення льоду. Льодовики втратили 10% свого обсягу за 2022-2023 роки — стільки ж, скільки і за 30-річний період з 1960 по 1990 рік.

Про це повідомляє The Guardian.

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Рекордна втрата об'єму льодовиків

Вчені заявили, що погіршення клімату, викликане спалюванням викопного палива, є причиною надзвичайно спекотного літа та зими з дуже малою кількістю снігу. Це спричинило прискорене танення.

Аналіз, проведений Швейцарською академією наук, показав, що 4% загального обсягу льодовика Швейцарії зникли цього року. Це стало другим найбільшим річним падінням за всю історію спостережень. Найбільше значення було в 2022 році з позначкою 6%.

"У нас просто залишився мертвий лід. Це поєднання кліматичних змін, які роблять такі екстремальні явища більш імовірними, з метеорологічними непередбачуваними ситуаціями. Якщо ми будемо продовжувати такими темпами... щороку ми будемо бачити жахливі показниками", — сказав Матіас Хусс, голова Glamos.

Прогнози змін в майбутньому

Він повідомив, що всі невеликі льодовики зникнуть, а великі стануть суттєво меншими, через швидкість втрати льоду. Щоб зупинити цю тенденцію в Швейцарії, потрібно зупинити викиди. Але навіть якщо світові вдасться зберегти лише незначне потепління, прогнозується, що в Швейцарії залишиться лише третина обсягу льодовиків.

За словами голови Glamos, це означає, що "всі маленькі льодовики все одно зникнуть, а великі стануть набагато меншими". Але він наголосив, що принаймні "буде трохи льоду в найвищих районах Альп і кілька льодовиків, які ми зможемо показати нашим онукам".

В світі триває боротьба з негативними впливами на екологію. Наприклад, Державне бюро розслідувань (ДБР) України викрило масштабну незаконну рубку дерев на території Національного природного парку "Куяльницький" в Одеській області.