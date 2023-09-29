Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Екологія arrow Швейцарські льодовики швидко тануть: рекорди останніх років arrow

Швейцарські льодовики швидко тануть: рекорди останніх років

29 вересня 2023 16:25
7871ae41-d50f-47d3-9d43-72d6a5c26e00 - Дар'я Гладких
Дар'я Гладких
редактор
Швейцарські льодовики швидко тануть: рекорди останніх років
Ілюстративне зображення льодовиків. Фото: Кореспондент
7871ae41-d50f-47d3-9d43-72d6a5c26e00 - Дар'я Гладких
Дар'я Гладких
редактор

В Швейцарії спостерігається прискорення танення льоду. Льодовики втратили 10% свого обсягу за 2022-2023 роки — стільки ж, скільки і за 30-річний період з 1960 по 1990 рік. 

Про це повідомляє The Guardian. 

Читайте також:

Рекордна втрата об'єму льодовиків

Вчені заявили, що погіршення клімату, викликане спалюванням викопного палива, є причиною надзвичайно спекотного літа та зими з дуже малою кількістю снігу. Це спричинило прискорене танення.

Аналіз, проведений Швейцарською академією наук, показав, що 4% загального обсягу льодовика Швейцарії зникли цього року. Це стало другим найбільшим річним падінням за всю історію спостережень. Найбільше значення було в 2022 році з позначкою 6%.

"У нас просто залишився мертвий лід. Це поєднання кліматичних змін, які роблять такі екстремальні явища більш імовірними, з метеорологічними непередбачуваними ситуаціями. Якщо ми будемо продовжувати такими темпами... щороку ми будемо бачити жахливі показниками", — сказав Матіас Хусс, голова Glamos. 

Прогнози змін в майбутньому

Він повідомив, що всі невеликі льодовики зникнуть, а великі стануть суттєво меншими, через швидкість втрати льоду. Щоб зупинити цю тенденцію в Швейцарії, потрібно зупинити викиди. Але навіть якщо світові вдасться зберегти лише незначне потепління, прогнозується, що в Швейцарії залишиться лише третина обсягу льодовиків. 

За словами голови Glamos, це означає, що "всі маленькі льодовики все одно зникнуть, а великі стануть набагато меншими". Але він наголосив, що принаймні "буде трохи льоду в найвищих районах Альп і кілька льодовиків, які ми зможемо показати нашим онукам". 

В світі триває боротьба з негативними впливами на екологію. Наприклад, Державне бюро розслідувань (ДБР) України викрило масштабну незаконну рубку дерев на території Національного природного парку "Куяльницький" в Одеській області.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Політичний крок чи медійний ляп: що не так із заявою Корнієнка про зміну типу правління

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз