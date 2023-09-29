Швейцарские ледники быстро тают: рекорды последних лет
В Швейцарии наблюдается ускорение таяния льда. Ледники потеряли 10% своего объема за 2022-2023 годы – столько же, сколько и за 30-летний период с 1960 по 1990 год.
Об этом сообщает The Guardian.
Рекордная потеря объема ледников
Ученые заявили, что ухудшение климата, вызванное сжиганием ископаемого топлива, является причиной жаркого лета и зимы с очень малым количеством снега. Это привело к ускоренному таянию.
Анализ, проведенный Швейцарской академией наук, показал, что 4% от общего объема ледника Швейцарии исчезли в этом году. Это стало вторым величайшим годовым падением за всю историю наблюдений. Наибольшее значение было в 2022 году с отметкой 6%.
"У нас просто остался мертвый лед. Это сочетание климатических изменений, которые делают такие экстремальные явления более вероятными, с метеорологическими непредсказуемыми ситуациями. Если мы будем продолжать такими темпами... каждый год мы будем видеть ужасающие показатели", - сказал Матиас Хусс, глава Glamos .
Прогнозы перемен в будущем
Он сообщил, что все небольшие ледники исчезнут, а большие станут существенно меньше, из-за скорости потери льда. Чтобы остановить эту тенденцию в Швейцарии нужно остановить выбросы. Но даже если миру удастся сохранить незначительное потепление, прогнозируется, что в Швейцарии останется лишь треть объема ледников.
По словам главы Glamos, это означает, что "все маленькие ледники все равно исчезнут, а большие станут гораздо меньше". Но он подчеркнул, что по крайней мере "будет немного льда в самых высоких районах Альп и несколько ледников, которые мы сможем показать нашим внукам".
В мире идет борьба с негативными воздействиями на экологию. К примеру, Государственное бюро расследований (ДБР) Украины разоблачило масштабную незаконную рубку деревьев на территории Национального природного парка "Куяльницкий" в Одесской области.