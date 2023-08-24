Спадок Фукусіми: через забруднення океану Китай забороняє всі японські морепродукти

Забруднену радіацією воду доводиться утримувати у резервуарах станції. Фото: Kyoto

Японія в четвер почала випускати оброблену радіоактивну воду з аварійної АЕС "Фукусіма" в Тихий океан. Це спонукало Китай оголосити про негайну загальну заборону на імпорт усіх морепродуктів з Японії.

Про це повідомляє Reuters.

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Викид забрудненої води з "Фукусіми"

"Китай дуже занепокоєний ризиком радіоактивного забруднення, спричиненого японськими харчовими та сільськогосподарськими продуктами, які експортуються до країни", — йдеться у заяві китайського митного відділу.

Підписаний два роки тому японським урядом і схвалений ядерним наглядовим органом ООН минулого місяця, викид є ключовим кроком у надзвичайно довгому та складному процесі виведення з експлуатації АЕС "Фукусіма-Дайчі" після того, як вона була зруйнована цунамі.

Оператор заводу Tokyo Electric Power (Tepco) (9501.T) повідомив, що випуск почався о 13:03. за місцевим часом (04:03 за Гринвічем), і він не виявив жодних відхилень у насосі морської води чи навколишніх об’єктах.

Реакція Китаю

У четвер Китай знову заявив про свою рішучу позицію проти цього плану та заявив, що уряд Японії не довів законність скидання води.

"Японська сторона не повинна завдавати вторинної шкоди місцевому населенню та іншим людям у світі з власних егоїстичних інтересів", — йдеться в заяві міністерства закордонних справ Китаю в четвер.

У свою чергу Токіо розкритикував Китай за поширення "науково необґрунтованих тверджень".

Японська сторона стверджує, що викид води безпечний, зазначаючи, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) також дійшло висновку, що вплив, який він матиме на людей і навколишнє середовище, буде "незначним".

Нагадуємо, що а японському острові Токуносіма, префектура Кагосіма, знайшли ще одну металеву кулю. Її діаметр — 1,5 метра.

Також ми писали, що під час розкопок у кургані Томіомаруяма в місті Нара, Японія, археологи виявили гігантський меч "Дакокен" довжиною 2,3 метра. Окрім цього, фахівці знайшли давнє бронзове дзеркало у формі щита, яке є першим у своєму роді.