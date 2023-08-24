Наследие Фукусимы: из-за загрязнения океана Китай запрещает все японские морепродукты

Загрязненную радиацией воду приходится содержать в резервуарах станции. Фото: Kyoto

Япония в четверг начала выпускать обработанную радиоактивную воду из аварийной АЭС "Фукусима" в Тихий океан. Это побудило Китай объявить о немедленном общем запрете на импорт всех морепродуктов из Японии.

Об этом сообщает Reuters.

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Выброс загрязненной воды из "Фукусимы"

"Китай очень обеспокоен риском радиоактивного загрязнения, вызванного японскими пищевыми и сельскохозяйственными продуктами, которые экспортируются в страну", — говорится в заявлении китайского таможенного отдела.

Подписанный два года назад японским правительством и одобренный ядерным надзорным органом ООН в прошлом месяце выброс является ключевым шагом в чрезвычайно долгом и сложном процессе вывода из эксплуатации АЭС "Фукусима-Дайчи" после того, как она была разрушена цунами.

Оператор завода Tokyo Electric Power (Tepco) (9501.T) сообщил, что выпуск начался в 13:03. по местному времени (4:03 по Гринвичу), и он не обнаружил никаких отклонений в насосе морской воды или окружающих объектах.

Реакция Китая

В четверг Китай вновь заявил о своей решительной позиции против этого плана и заявил, что правительство Японии не доказало законность сброса воды.

"Японская сторона не должна наносить вторичного ущерба местному населению и другим людям в мире по собственным эгоистическим интересам", — говорится в заявлении министерства иностранных дел Китая в четверг.

В свою очередь, Токио раскритиковал Китай за распространение "научно необоснованных утверждений".

Японская сторона утверждает, что выброс воды безопасен, отмечая, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) также пришло к выводу, что влияние, которое будет иметь на людей и окружающую среду, будет "незначительным".

Напоминаем, что на японском острове Токуносима, префектура Кагосима, нашли еще один металлический шар. Ее диаметр – 1,5 метра.

Также мы писали, что при раскопках в кургане Томиомаруяма в городе Нара, Япония, археологи обнаружили гигантский меч "Дакокен" длиной 2,3 метра. Кроме этого, специалисты нашли старинное бронзовое зеркало в форме щита, которое является первым в своем роде.