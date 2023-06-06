Стало відомо, яка область найбільш постраждає через нестачу води

В “Укргідроенерго” розповіли про наслідки підриву. Фото: pixabay

З усіх регіонів внаслідок підриву Каховської ГЕС найбільше страждатиме від нестачі води Херсонська область. В "Укргідроенерго" розповіли яка буде ситуація з іншими областями.

Про це повідомив генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота в ефірі телеканалу "Ми-Україна".

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Він зазначив, що люди, які живуть вище по Дніпру, не будуть мати проблем з водою, оскільки Каховська станція не працювала в енергосистемі з жовтня 2022 року.

"Що стосується водосховищ, які знаходяться вище — впливів немає. Ми будемо економити воду, щоб коли треба буде наповнити Каховське водосховище, ми могли швидко наповнити його та забезпечити області водою", — пояснив він.

Вирішення проблеми

За його словами, найбільше потерпатиме від нестачі води саме Херсонщина.

"Сьогодні вранці було РНБО і штаб у прем’єра, де обговорювались всі завдання, щоб якнайшвидше робити додаткові свердловини у Херсонській і Миколаївській областях, щоб отримати більше прісної води. Друге, ми будемо робити перекид води з Дніпровського каскаду. Є багато планів і завдань, які потрібно буде зараз швидко реалізовувати", — зауважив Ігор Сирота.

Нагадаємо, після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС у мережі почались ширитись чутки, що це може згубно вплинути на функціонування Запорізької АЕС. Однак в Енергоатомі попередили, що компанія створила алгоритм дій у тому випадку, якщо вода для охолодження реакторів стане дефіцитною.