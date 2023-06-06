Стало известно, какая область наиболее пострадает из-за нехватки воды

В "Укргидроэнерго" рассказали о последствиях подрыва. Фото: pixabay

Из всех регионов в результате подрыва Каховской ГЭС больше всего будет страдать от нехватки воды Херсонская область. В "Укргидроэнерго" рассказали, какая будет ситуация с другими областями.

Об этом сообщил генеральный директор ЧАО "Укргидроэнерго" Игорь Сирота в эфире телеканала "Мы-Украина".

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Какая ситуация будет в других регионах

Он отметил, что люди, живущие выше по Днепру, не будут испытывать проблем с водой, поскольку Каховская станция не работала в энергосистеме с октября 2022 года.

"Что касается находящихся выше водохранилищ — воздействий нет. Мы будем экономить воду, чтобы когда нужно будет наполнить Каховское водохранилище, мы могли быстро наполнить его и обеспечить области водой", — пояснил он.

Решение проблемы

По его словам, больше всего будет страдать от нехватки воды именно Херсонская область.

"Сегодня утром был СНБО и штаб у премьера, где обсуждались все задачи, чтобы как можно быстрее делать дополнительные скважины в Херсонской и Николаевской областях, чтобы получить больше пресной воды. Второе, мы будем производить переброс воды из Днепровского каскада. Есть много планов и задач, которые нужно будет сейчас быстро реализовывать» , — отметил Игорь Сирота.

Напомним, после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС в сети начались распространяться слухи, что это может губительно повлиять на функционирование Запорожской АЭС. Однако в Энергоатоме предупредили, что компания создала алгоритм действий в том случае, если вода для охлаждения реакторов станет дефицитной.