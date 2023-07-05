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Стало відомо, який зараз радіаційний фон у Запорізькій області

5 липня 2023 07:44
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Стало відомо, який зараз радіаційний фон у Запорізькій області
Анемометр. Фото: Кременчук на долоні
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Наразі радіаційний фон у Запоріжжі, Енергодарі та Мелітополі перебуває в межах норми. Радіаційна ситуація в нашій державі знаходиться у звичних для себе межах.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

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Радіологічна ситуація

Ймовірність підриву ЗАЕС

Своєю чергою представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в інтервʼю Громадському радіо розповів, що станом на зараз існує загроза підриву росіянами Запорізької АЕС. Це підтверджується інформацією про мінування багатьох об'єктів станції.

"Звичайно, якщо окупанти сьогодні контролюють Запорізьку атомну станцію, то загроза є. Вони замінували низку об’єктів, у тому числі басейн-охолоджувач. Цей процес почався ще минулого року, про що Україна публічно повідомляла, але після підриву росіянами Каховської ГЕС цей процес набув нового імпульсу і додаткові об’єкти були заміновані", — зауважив він.

Справа не в даті

Юсов додав, що відомо про те, що частину персоналу представників "Росатому" було виведено. Також є зміни щодо дій військового контингенту на станції.

"Ми не можемо зараз говорити про повне виведення особового складу і співробітників Росатому, а також колаборантів. І дата, 5 число, не має сприйматися так апокаліптично. Але загроза така існує і ми маємо справу справді з маньяками і вбивцями на чолі з колективним Путіним", — попередив представник ГУР.

Нагадаємо, доктор фізико-математичних наук, колишній працівник Інституту ядерних досліджень НАНУ Людвиг Литвинський розповів про наслідки вибуху на Запорізькій атомній електростанції. Так, за його словами, ніякого апокаліпсиса не буде.

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