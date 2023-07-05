Стало известно, какой сейчас радиационный фон в Запорожской области

Анемометр. Фото: Кременчуг на ладони

В настоящее время радиационный фон в Запорожье, Энергодаре и Мелитополе находится в пределах нормы. Радиационная ситуация в нашем государстве находится в привычных для себя пределах.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

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Радиологическая обстановка

Вероятность подрыва ЗАЭС

В свою очередь представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в интервью Громадському радіо рассказал, что на сегодняшний день существует угроза подрыва россиянами Запорожской АЭС. Это подтверждается информацией о минировании многих объектов станции.

"Конечно, если оккупанты сегодня контролируют Запорожскую атомную станцию, то угроза есть. Они заминировали ряд объектов, в том числе бассейн-охладитель. Этот процесс начался еще в прошлом году, о чем Украина публично сообщала, но после подрыва россиянами Каховской ГЭС этот процесс приобрел новый импульс и дополнительные объекты были заминированы", — отметил он.

Дело не в дате

Юсов добавил, что известно о том, что часть персонала представителей "Росатома" была выведена. Также есть изменения в отношении действий военного контингента на станции.

"Мы не можем сейчас говорить о полном выводе личного состава и сотрудников Росатома, а также коллаборантов. И дата, 5 число, не должна восприниматься так апокалиптически. Но угроза такая существует и мы имеем дело действительно с маньяками и убийцами во главе с коллективным Путиным", — предупредил представитель ГУР.

Напомним, доктор физико-математических наук, бывший работник Института ядерных исследований НАНУ Людвиг Литвинский рассказал о последствиях взрыва на Запорожской атомной электростанции. По его словам, никакого апокалипсиса не будет.