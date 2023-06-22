Стало відомо, який зараз рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС

Запорізька АЕС. Фото: Wikimedia Commons

Попри підрив російськими військовими Каховської ГЕС, рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС є стабільним. Ситуація залишається контрольованою.

Про це повідомив "Енергоатом".

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Ситуація на ЗАЕС

Зазначається, що станом на 11:00 22 червня є незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі. Нині він становить 16,61 м. Цього вистачає, щоб забезпечувати потреби станції.

"Рівень води в каналі ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, на рівні 11,15 м. Зауважимо, що протягом останнього часу рівень води в каналі суттєво не падає, його показники вже не залежать від Каховського водосховища", — пояснюють в "Енергоатомі".

У відомстві нагадали, що енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, тому з того часу "активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається".

Ситуація на ЗАЕС. Інфографіка: Енергоатом

Підготовка росіян до теракту на Запорізькій АЕС

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції. Окупанти все підготували, аби досягти викиду радіації.

"На жаль, уже неодноразово мені доводилося нагадувати, що радіація не знає державних кордонів і те, по кому вона вдарить, визначається лише напрямком вітру", — наголосив президент.

Нагадаємо, український посол Валерій Чалий висловив свою думку щодо необхідності підготовки українського населення до можливих наслідків передбачуваної ядерної катастрофи на Запорізькій атомній станції. Він вважає, що Росія може вдатися до цього кроку.