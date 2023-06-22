Стало известно, какой сейчас уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС

Запорожская АЭС. Фото: Wikimedia Commons

Несмотря на подрыв российскими военными Каховской ГЭС, уровень воды в ставке-охладителе Запорожской АЭС стабильный. Ситуация остается контролируемой.

Об этом сообщил "Энергоатом".

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Ситуация на ЗАЭС

Отмечается, что на 11:00 22 июня есть незначительное снижение уровня воды в ставке-охладителе. Сейчас он составляет 16,61 м. Этого достаточно, чтобы обеспечивать потребности станции.

"Уровень воды в канале ТЭС, откуда при необходимости подпитывается ставок ЗАЭС, на уровне 11,15 м. Заметим, что в течение последнего времени уровень воды в канале существенно не падает, его показатели уже не зависят от Каховского водохранилища", — объяснили в пресс-службе "Энергоатома".

В ведомстве напомнили, что энергоблоки ЗАЭС не работают с сентября 2022 года, поэтому с тех пор "активного испарения воды из пруда-охладителя не происходит".

Ситуация на ЗАЭС. Инфографика: Энергоатом

Подготовка россиян к теракту на Запорожской АЭС

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской атомной станции. Оккупанты все подготовили, чтобы достичь выброса радиации.

"К сожалению, уже неоднократно мне приходилось напоминать, что радиация не знает государственных границ и то, по ком она ударит, определяется только направлением ветра", — подчеркнул президент.

Напомним, украинский посол Валерий Чалый высказал свое мнение о необходимости подготовки украинского населения к возможным последствиям предполагаемой ядерной катастрофы на Запорожской атомной станции. Он считает, что Россия может прибегнуть к этому шагу.