Стало відомо суму збитків внаслідок підриву Каховської ГЕС

Наслідки підриву Каховської ГЕС. Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko

Сума прямих збитків, спричинених підривом Каховської ГЕС, вже складає щонайменше $2 млрд. Трагедія призвела до значних пошкоджень житлово-комунального сектора та енергетики, а також до значних непрямих збитків сільському господарству.

Про це повідомили в Київській школі економіки.

Читайте також:

Збитки через підрив Каховської ГЕС

Житлове господарство

Найбільших втрат зазнав житловий фонд населених пунктів Херсонської та Миколаївської області: 49 та 31 міст, сіл, містечок відповідно.

Прямі збитки від затоплення приватного житлового фонду та супутньої інфраструктури становлять $950 млн, основні втрати припадають на лівий берег Дніпра.

"Також Україна понесе у 2023 році додаткові витрати на будівництво водогонів. Через падіння рівня води у Каховському водосховищі без водопостачання може залишитися значна частина Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Для ліквідації наслідків знищення ГЕС бюджетний комітет погодив виділення $41 млн (1,5 млрд грн) на будівництво магістральних водогонів", — йдеться у повідомленні.

Енергетика

Аналітики розповіли, що загальні збитки енергетиці сягнули $624 млн. Річні економічні збитки від руйнування ГЕС завдані державній компанії Укргідроенерго складають понад $100 млн. Потреби на побудову нової ГЕС аналогічної потужності складуть близько$1 млрд.

Також внаслідок затоплення, втрачено електромережі у затоплених населених пунктах, а також затоплено 17 автозаправних станцій та дві нафтобази.

Транспортна інфраструктура

Збитки, завдані транспортній інфраструктурі, сягнули $311 млн. Від повені постраждали понад 290 км доріг. Найбільш зруйнованими є комунальні дороги — понад 50% від загальної довжини.

Промисловість

Промислові підприємствам та інший бізнес втратили внаслідок підриву за попередніми оцінками вже $105 млн.

Сільське господарство

Знищення посівів сільськогосподарських культур, поголів’я худоби та риби призвело до збитків сільського господарства на $25 млн.

Зазначається, що Каховське водосховище використовувалося для забезпечення водою зрошувальних систем і тваринництва загальною площею 584 тис. га. Тому непрямі втрати доходів для рослинництва зростуть на $182 млн на рік. Інші галузі сектору будуть втрачати до $49 млн на рік.

Довкілля та екологія

Орієнтовна сума збитків, завданих навколишньому середовищу, оцінюється у $1,5 млрд. Понад 150 тонн нафти витекло під час вибуху дамби. Рівень солоності Чорного моря біля Одеси майже втричі нижчий за норму.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Південна Корея хоче надати Україні гуманітарну допомогу у розмірі одного мільйона доларів США. Ця пропозиція стала відповіддю на катастрофічну руйнацію Каховської ГЕС.