Стала известна сумма ущерба в результате подрыва Каховской ГЭС

Последствия взрыва Каховской ГЭС. Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko

Сумма прямого ущерба, нанесенного подрывом Каховской ГЭС, уже составляет по меньшей мере $2 млрд. Трагедия привела к значительным повреждениям жилищно-коммунального сектора и энергетики, а также к значительным непрямым убыткам сельского хозяйства.

Об этом сообщили в Киевской школе экономики.

Читайте также:

Ущерб из-за подрыва Каховской ГЭС

Жилищное хозяйство

Наибольшие потери понес жилищный фонд населенных пунктов Херсонской и Николаевской области: 49 и 31 городов, сел, городков соответственно.

Прямой ущерб от затопления частного жилищного фонда и сопутствующей инфраструктуры составляет $950 млн, основные потери приходятся на левый берег Днепра.

"Также Украина понесет в 2023 году дополнительные затраты на строительство водопроводов. Из-за падения уровня воды в Каховском водохранилище без водоснабжения может остаться значительная часть Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей. Для ликвидации последствий уничтожения ГЭС бюджетный комитет согласовал выделение $41 млн (1,5 млрд. грн) на строительство магистральных водопроводов", — говорится в сообщении.

Энергетика

Аналитики рассказали, что общий ущерб энергетике достиг $624 млн. Годовой экономический ущерб от разрушения ГЭС нанесенный государственной компании Укргидроэнерго составляет более $100 млн. Потребности на построение новой ГЭС аналогичной мощности составят около $1 млрд.

Также в результате затопления, потеряны электросети в затопленных населенных пунктах, а также затоплены 17 автозаправочных станций и две нефтебазы.

Транспортная инфраструктура

Ущерб, нанесенный транспортной инфраструктуре, составил $311 млн. От наводнения пострадали более 290 км дорог. Наиболее разрушены коммунальные дороги — более 50% от общей длины.

Промышленность

Промышленные предприятия и другой бизнес потеряли в результате подрыва по предварительным оценкам уже $105 млн.

Сельское хозяйство

Уничтожение посевов сельскохозяйственных культур, поголовья скота и рыбы привело к ущербу сельскому хозяйству на $25 млн.

Каховское водохранилище использовалось для обеспечения водой оросительных систем и животноводства общей площадью 584 тыс. га. Поэтому косвенные потери доходов для растениеводства возрастут на $182 млн. в год. Остальные отрасли сектора будут терять до $49 млн в год.

Окружающая среда и экология

Ориентировочная сумма ущерба, нанесенного окружающей среде, оценивается в $1,5 млрд. Более 150 тонн нефти утекло при взрыве дамбы. Уровень солености Черного моря у Одессы почти втрое ниже нормы.

Напомним, недавно стало известно, что Южная Корея хочет оказать Украине гуманитарную помощь в размере одного миллиона долларов США. Это предложение стало ответом на катастрофическое разрушение Каховской ГЭС.