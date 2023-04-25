Відновлення та захист лісів після війни: вчені розповіли, що треба змінити першочергово

Розбита військова техніка росіян на Київщині. Фото: УНІАН

Російська агресія не тільки відібрала тисячі життів мирних жителів, а й завдала значної шкоди лісам, що також впливає на клімат. Експерти планують провести ряд змін у лісовому господарстві країни, що дозволить справлятися зі зміною клімату, підтримувати біорізноманіття та захищати якість води.

Про це повідомляє Science.

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Технологія відновлення й захисту лісів

Видання зазначає, що на зміну східноукраїнським лісовим плантаціям може прийти більш різноманітна мозаїка типів лісу. Новий підхід передбачає поєднання вирубки й насаджень. Таким чином нові ліси будуть більш стійкими, менш вразливими до інтенсивних пожеж і з меншою ймовірністю поглинатимуть дефіцитну воду.

Крім екологічних переваг є також і економічні, що які забезпечить перехід на нову модель монокультурних плантацій. Також зміни типів лісу призведуть до значного збільшення грибів, ягід та лікарських рослин.

Своєю чергою реалізація цього проєкту передбачатиме не тільки змін у політиці. Потрібні також кошти на відновлення та господарювання.

Дослідники зберігають оптимізм щодо потенціалу позитивних змін в українських лісах. Спираючись на руйнування, спричинені війною Росії проти України, варто переосмислити практики ведення лісового господарства. Експерти сподіваються створити більш стійку, різноманітну та сталу лісову екосистему, яка принесе користь як людям, так і навколишньому середовищу.

Нагадаємо, що фахівці зі Всесвітньої метеорологічної організації стверджують, що людство не може стримати швидкість глобального потепління. За словами вчених, у світі сильно активувалася швидкість підвищення рівня моря та темпи танення льодовиків.