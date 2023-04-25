Восстановление и защита лесов после войны: ученые рассказали, что нужно изменить в первую очередь

Разбита военная техника россиян в Киевской области. Фото: УНИАН

Российская агрессия не только отняла тысячи жизней мирных жителей, но и нанесла значительный ущерб лесам, что также влияет на климат. Эксперты планируют провести ряд изменений в лесном хозяйстве страны, что позволит справляться с изменением климата, поддерживать биоразнообразие и защищать качество воды.

Об этом сообщает Science.

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Издание отмечает, что на смену восточно-украинским лесным плантациям может прийти более разнообразная мозаика типов леса. Новый подход предполагает сочетание вырубки и насаждений. Таким образом, новые леса будут более устойчивыми, менее уязвимыми к интенсивным пожарам и с меньшей вероятностью будут поглощать дефицитную воду.

Помимо экологических преимуществ есть также и экономические, которые обеспечат переход на новую модель монокультурных плантаций. Также изменения типов леса приведут к значительному увеличению грибов, ягод и лекарственных растений.

В свою очередь, реализация этого проекта будет предусматривать не только изменения в политике. Нужны также средства для восстановления и хозяйствования.

Исследователи сохраняют оптимизм по поводу потенциала положительных изменений в украинских лесах. Опираясь на разрушения, вызванные войной России против Украины, следует переосмыслить практику ведения лесного хозяйства. Эксперты надеются создать более разнообразную и устойчивую лесную экосистему, которая принесет пользу как людям, так и окружающей среде.

Напомним, что специалисты из Всемирной метеорологической организации утверждают, что человечество не может сдержать скорость глобального потепления. По словам ученых, в мире сильно активировалась скорость повышения уровня моря и темпы таяния ледников.