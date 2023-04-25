Восстановление и защита лесов после войны: ученые рассказали, что нужно изменить в первую очередь
Российская агрессия не только отняла тысячи жизней мирных жителей, но и нанесла значительный ущерб лесам, что также влияет на климат. Эксперты планируют провести ряд изменений в лесном хозяйстве страны, что позволит справляться с изменением климата, поддерживать биоразнообразие и защищать качество воды.
Об этом сообщает Science.
Технология обновления и защиты лесов
Издание отмечает, что на смену восточно-украинским лесным плантациям может прийти более разнообразная мозаика типов леса. Новый подход предполагает сочетание вырубки и насаждений. Таким образом, новые леса будут более устойчивыми, менее уязвимыми к интенсивным пожарам и с меньшей вероятностью будут поглощать дефицитную воду.
Помимо экологических преимуществ есть также и экономические, которые обеспечат переход на новую модель монокультурных плантаций. Также изменения типов леса приведут к значительному увеличению грибов, ягод и лекарственных растений.
В свою очередь, реализация этого проекта будет предусматривать не только изменения в политике. Нужны также средства для восстановления и хозяйствования.
Исследователи сохраняют оптимизм по поводу потенциала положительных изменений в украинских лесах. Опираясь на разрушения, вызванные войной России против Украины, следует переосмыслить практику ведения лесного хозяйства. Эксперты надеются создать более разнообразную и устойчивую лесную экосистему, которая принесет пользу как людям, так и окружающей среде.
Напомним, что специалисты из Всемирной метеорологической организации утверждают, что человечество не может сдержать скорость глобального потепления. По словам ученых, в мире сильно активировалась скорость повышения уровня моря и темпы таяния ледников.