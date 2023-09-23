Тривожна аномалія: в Антарктиді полярники зафіксували мінімальну кількість льоду

Антарктида. Фото: Сергій Глотов

В цьому році у світі було зафіксовано температурні рекорди. У районі української станції Академік Вернадський теж це відчули.

Про це пише Національний антарктичний науковий центр.

Читайте також:

Про зиму в 2023 році

Попри те, що зима цього року була холодніша, ніж попередня, полярники зафіксували аномалію, яка їх стривожила, а саме мінімальну кількість льоду.

В цьому році 3 липня метеорологи Вернадського помітили найвищу температуру протягом всіх років спостережень, а саме — + 8,7°С. До цього рекорд було зафіксовано лише у 1965-му році, тоді станція перебувала ще під керівництвом Великої Британії.

Дані вчених. Фото: Національний антарктичний науковий центр

Занепокоєння через рекордні показники

"Цей рекорд викликав занепокоєння, адже антарктична зима 2022-го в нашому районі й так стала найтеплішою за історію спостережень — середня температура була лише трохи нижчою за -2°С", — зазначають науковці.

Через це полярники з уважністю спостерігали за тим, як проходить зима та розібралися, чи не не буде вона з ще більш теплішими показниками. Після проведення аналізу, стало відомо, що зима цього року стала в межах норми останніх десятиліть.

В трьох місяцях літа температура повітря в середньому була:

червень — -3.3;

липень — -3.6;

серпень — -6.3°С.

Своєю чергою, за словами вчених, найнижчі значення температури нижче 0 виражені досить слабко.

Чому це сталося

Найхолоднішим днем виявився той, який мав температуру -13,8°С, до цього такий показник був в межах від -15 до -30 градусів за Цельсієм.

"Це спричинено іншою аномалією — локальною теплою течією, що з'явилась вздовж Антарктичного півострова. Тому цьогоріч в акваторії "Вернадського" мало плавучого льоду, а стійкий льодовий покрив, який взимку зазвичай "сковує" море довкола нашого острова, взагалі не утворювався", — зауважив керівник відділу фізики атмосфери та геокосмосу НАНЦ Денис Пішняк.

Антарктида. Фото: Сергій Глотов

Завдяки тому, що була відкрита вода, до острова раніше повернулися пінгвіни, проте репродуктивний сезон саме тюленів Веддела було ускладнено через недостатню кількість льоду.

Негативні наслідки для планети

"Це (льодова аномалія. — Ред.) може мати досить негативні наслідки, адже білий льодяний покрив океану відбиває промені Сонця назад в атмосферу й охолоджує воду навколо та під собою. Коли ж морський лід зникає, оголюються темні ділянки океану. Вони поглинають сонячне світло, а не відбивають його, призводячи до нагрівання води та ще більшого танення льоду. Якщо цей процес триватиме, то в майбутньому звичайна роль Антарктики як регулятора глобальних температур та "холодильника" Планети може порушитися", — пояснюють у повідомленні.

Нагадаємо, менше тижня тому до станції "Академік Вернадський" прибув перший пінгвін. Нині ж до українських полярників прямують сотні птахів.