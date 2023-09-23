Тревожная аномалия: в Антарктиде полярники зафиксировали минимальное количество льда

Антарктида. Фото: Сергей Глотов

В этом году в мире были зафиксированы температурные рекорды. В районе украинской станции Академик Вернадский тоже это почувствовали.

Об этом пишет Национальный Антарктический научный центр.

Читайте также:

О зиме в 2023 году

Несмотря на то, что зима в этом году была холоднее предыдущей, полярники зафиксировали тревожную аномалию, а именно минимальное количество льда.

В этом году 3 июля метеорологи Вернадского заметили самую высокую температуру на протяжении всех лет наблюдений, а именно — +8,7°С. До этого рекорд был зафиксирован только в 1965 году, тогда станция находилась еще под руководством Великобритании.

Данные учёных. Фото: Национальный антарктический научный центр

Беспокойство из-за рекордных показателей

"Этот рекорд вызвал беспокойство, ведь антарктическая зима 2022-го в нашем районе и так стала самой теплой за историю наблюдений — средняя температура была лишь чуть ниже -2°С", — отмечают ученые.

Поэтому полярники с внимательностью наблюдали за тем, как проходит зима, и разобрались, не будет ли она с еще более теплыми показателями. После проведения анализа стало известно, что зима в этом году стала в пределах нормы последних десятилетий.

В трех месяцах лета температура воздуха в среднем была:

июнь — -3.3°С;

июль — -3.6°С;

август — -6.3°С.

В свою очередь, по словам ученых, самые низкие значения температуры ниже 0 выражены достаточно слабо.

Почему это произошло

Самым холодным днем оказался тот, у которого была температура -13,8°С, до этого такой показатель был в пределах от -15°С до -30°С.

"Это вызвано другой аномалией — локальным теплым течением, которое появилось вдоль Антарктического полуострова. Поэтому в этом году в акватории "Вернадского" мало плавучего льда, а устойчивый ледовый покров, который зимой обычно "сковывает" море вокруг нашего острова, вообще не образовывался", — отметил руководитель отдела физики атмосферы и геокосмоса НАНЦ Денис Пишняк.

Антарктида. Фото: Сергей Глотов

Благодаря тому, что была открыта вода, к острову раньше вернулись пингвины, однако репродуктивный сезон именно тюленей Веддела был затруднен из-за недостаточного количества льда.

Отрицательные последствия для планеты

"Это (ледовая аномалия. — Ред.) может иметь весьма негативные последствия, ведь белый ледяной покров океана отражает лучи Солнца обратно в атмосферу и охлаждает воду вокруг и под собой. Когда же морской лед исчезает, обнажаются темные участки океана. Они поглощают солнечный свет, а не отражают его, приводя к нагреву воды и еще большему таянию льда. Если этот процесс будет продолжаться, то в будущем обычная роль Антарктики как регулятора глобальных температур и "холодильника" планеты может нарушиться", — объясняют в сообщении.

Напомним, меньше недели назад на станцию "Академик Вернадский" прибыл первый пингвин. Сейчас к украинским полярникам направляются сотни птиц.