Це матиме серйозні наслідки — 2023-й став найспекотнішим роком

Жінка знемагає від спеки. Фото: freepik.com

За кілька місяців до закінчення 2023 рік уже став найтеплішим роком, згідно зі спостереженнями синоптиків. Щобільше, упродовж 2015-2023 років вдалося зафіксувати найвищі температурні рекорди в історії.

Про це повідомляє Всесвітня метеорологічна організація (ВМО).

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Так, упродовж перших 10 місяців цього року глобальна температура була вищою на близько 1,4 °C порівняно з середнім значенням доіндустріального періоду.

"Різниця між 2023, 2016 і 2020 роками, які раніше вважалися найтеплішими роками, така, що останні два місяці навряд чи вплинуть на рейтинг", — зазначили фахівці.

Своєю чергою генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш звернувся із закликом вжити термінових заходів. Це відбулось під час переговорів організації на тему зміни клімату КС-28. Так, через потепління зростають викиди парникових газів, що особливо загострилось цьогоріч. Таким чином підвищується температура на суші та в океанах до рекордних показників. Екстремальна погода спричинює смерті та змушує мільйони людей мігрувати.

Попри те, що океани поглинули близько 90% тепла, що з'явилося через парникові гази, та сповільнили нагрівання землі й атмосфери, це також спричинило потепління води в океанах, танення льодовиків та збільшення рівня морів.

Нагадаємо, що в Києві цьогоріч зафіксували найдовший безморозний період. Відомо, скільки він тривав.