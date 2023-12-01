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Это будет иметь серьезные последствия — 2023-й стал самым жарким годом

1 декабря 2023 01:41
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Это будет иметь серьезные последствия — 2023-й стал самым жарким годом
Женщина изнывает от жары. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

За несколько месяцев до окончания 2023 уже стал самым теплым годом, согласно наблюдениям синоптиков. Более того, в течение 2015-2023 годов удалось зафиксировать самые высокие температурные рекорды в истории.

Об этом сообщает Всемирная метеорологическая организация (ВМО).

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Так, в течение первых 10 месяцев этого года глобальная температура была выше около 1,4 °C по сравнению со средним значением доиндустриального периода.

"Разница между 2023, 2016 и 2020 годами, которые раньше считались самыми теплыми годами, такова, что последние два месяца вряд ли повлияют на рейтинг", — отметили специалисты.

В свою очередь генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился с призывом принять срочные меры. Это произошло во время переговоров организации на тему изменения климата КС-28. Так, из-за потепления растут выбросы парниковых газов, что особенно обострилось в этом году. Таким образом, повышается температура на суше и в океанах до рекордных показателей. Экстремальная погода вызывает   смерти и заставляет миллионы людей мигрировать.   

Несмотря на то, что океаны поглотили около 90% тепла, появившегося через парниковые газы, и замедлили нагрев земли и атмосферы, это также повлекло за собой потепление воды в океанах, таяние ледников и увеличение уровня морей.

Напомним, что в Киеве в этом году зафиксировали самый длинный безморозный период. Известно, сколько он продолжался.

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