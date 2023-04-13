У Чорнобильському заповіднику помітили лосів-близнюків: фото

Лосі у Чорнобильському Радіаційно-екологічному заповіднику. Фото: zapovidnyk.org.ua

У Чорнобильському заповіднику помітили двох схожих між собою лосів. Працівники вважають, що тварини є двійнятами, які виросли окремо, але згодом "впізнали" одне одного й стали нерозлучні.

Про це повідомляє Чорнобильський Радіаційно-екологічний біосферний заповідник у Facebook.

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"Можливо, це колишні двійнята, які виросли разом, а тепер знову об’єднались, поки до осені не зміцніють роги та не розпочнеться період гону: тоді для самців нема ні друзів, ані родичів, лише – інстинкт розмноження", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зазвичай, у самки лося з’являється одне теля, але інколи, коли їжі вистачає, вона народжує двох, найчастіше — однієї статі, лосенят. Вони виростають разом і можуть "впізнавати" один одного в дорослому віці.

Нагадаємо, що на околицях Чорнобиля живе стадо диких корів. Раніше худоба була домашньою, втім після смерті господарів корови стали жити на волі.