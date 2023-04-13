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В Чернобыльском заповеднике заметили лосей-близнецов: фото

13 апреля 2023 01:38
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Чернобыльском заповеднике заметили лосей-близнецов: фото
Лоси в Чернобыльском Радиационно-экологическом заповеднике. Фото: zapovidnyk.org.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Чернобыльском заповеднике заметили двух похожих между собой лосей. Сотрудники считают, что животные являются двойняшками, которые выросли отдельно, но впоследствии "узнали" друг друга и стали неразлучны.

Об этом сообщает Чернобыльский Радиационно-экологический биосферный заповедник.

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"Возможно, это бывшие двойняшки, которые выросли вместе, а теперь снова объединились, пока к осени не окрепнут рога и не начнется период гона: тогда для самцов нет ни друзей, ни родственников, только инстинкт размножения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что обычно у самки лося появляется один теленок, но иногда, когда еды хватает, она рождает двоих, чаще всего одного пола, лосят. Они вырастают вместе и могут "узнавать" друг друга во взрослом возрасте.

 

Напомним, что в окрестностях Чернобыля живет стадо диких коров. Раньше скот был домашним, впрочем, после смерти хозяев коровы стали жить на свободе.

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