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В Індії загорілася гора сміття: усіх мешканців 600-тисячного міста закликали сидіти вдома

7 березня 2023 09:53
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Індія виробляє метану на сміттєзвалищах більше, ніж будь-яка інша країна світу
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Мешканці 600-тисячного міста Кочі в Індії опинилися у центрі екологічної катастрофи. Причиною стала потужна пожежа сміттєвої гори.

Про це повідомляє видання CNN.

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Пожежа на сміттєзвалищі

У місті Кочі на півдні Індії загорілося сміттєзвалище. Сміттєзвалище Брахмапурам являє собою справжню сміттєву гору.

Пожежники намагалися погасити пожежу, яка триває уже п’ять днів, але результати поки що невтішні.

Наслідки пожежі

Дим із палаючої сміттєвої гори накрив 600-тисячне місто Кочі, розташоване поруч.

Влада закликала усіх мешканців міста не виходити на вулиці, аби не наражатися на небезпеку через небезпечні випари із палаючого сміттєзвалища.

Виходити рекомендується лише в масках N95.

У понеділок були закриті усі школи в місті.

Через дим від пожежі у місті серйозно погіршилися видимість і якість повітря.

Індійська шкода усій планеті

Видання пише, що Індія виробляє більше метану на сміттєзвалищах, ніж будь-яка інша країна.

Метан же, хоч і поступається за об’ємом вуглекислому газу, діє на атмосферу Землі сильніше, бо затримує більше тепла і спричиняє глобальне потепління.

Нагадаємо, що в Індії планують побудувати найпотужнішу АЕС у світі.

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