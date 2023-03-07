В Индии загорелась гора мусора: всех жителей 600-тысячного города призывали сидеть дома
Жители 600-тысячного города Кочи в Индии оказались в центре экологической катастрофы. Причиной стал мощный пожар мусорной горы.
Об этом сообщает издание CNN.
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Пожар на свалке
В городе Кочи на юге Индии загорелась свалка. Мусорная свалка Брахмапурам представляет собой настоящую мусорную гору.
Пожарные пытались погасить пожар, который длится уже пять дней, но результаты пока неутешительны.
Последствия пожара
Дым с горящей мусорной горы накрыл 600-тысячный город Кочи, расположенный рядом.
Власти призвали всех жителей города не выходить на улицы, чтобы не подвергаться опасности из-за опасных испарений с горящей свалки.
Смулдеринг трещины mountain в Kochi регулирует население с его toxicity. pic.twitter.com/mawfstVHfw— Pramod B Nair (@audiosho) 7 марта 2023
Выходить рекомендуется только в масках N95.
В понедельник были закрыты все школы в городе.
Из-за дыма от пожара в городе серьезно ухудшились видимость и качество воздуха.
Индийский вред всей планете
Издание пишет, что Индия производит больше метана на свалках, чем любая другая страна.
Метан же, хоть и уступает по объему углекислому газу, действует на атмосферу Земли сильнее, потому что задерживает больше тепла и влечет за собой глобальное потепление.
Напомним, что в Индии планируют построить самую мощную АЭС в мире.