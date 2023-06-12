У Каховському водосховищі виявляють боєприпаси навіть часів Другої світової війни

Ділянки Каховського водосховища. Фото: МВС України

На ділянках Каховського водосховища знаходять боєприпаси. Зброю знаходять і з часів Другої світової війни.

Про це стало відомо на зустрічі міністра внутрішніх справ України, керівника робіт з ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС російськими окупантами Ігоря Клименка з начальником Нововоронцовської селищної військової адміністрації Андрієм Селецьким, пише МВС України.

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Що було обговорено на нараді

Головним питанням стало забезпечення громади водою. За словами Андрія Селецького, на території Нововоронцовки та Осокорівки є свердловини.

Крім того, продовжують відновлювати криниці, резервуари та водонапірну башту. Вода відійшла від громади вже на понад 300 метрів.

На скільки часу вистачить води

У Нововоронцовській громаді є тижневий запас води. Також до населених пунктів вже доправляють ємності для зберігання води.

"Окремою небезпекою є вибухонебезпечні предмети. Акваторія водосховища забруднена боєприпасами. 10 червня вибухотехніки провели п'ять контрольованих підривів. Доступ до узбережжя для цивільних суворо заборонений!", — додали у повідомленні.

Чи можна пити воду з крана на Херсонщині

Раніше хімік-токсиколог Володимир Саркісян у коментарі Новини.LIVE розповів, яку воду з крана безпечно пити в регіоні, а кому не допоможуть таблетки і фільтри для очищення.

"Насправді всю воду, яка сертифікована як питна і саме так значиться у водоканалах, можна вживати без особливих проблем і небезпеки. В принципі вона придатна для пиття, але часто-густо надто жорстка чи навпаки м’яка, або комусь воняє хлором. Це справа смаку", — сказав експерт.

Він зазначив, що вода на Херсонщині та Миколаївщині, яка може бути забруднена, тече з глибоких свердловин або природних джерел, які потрапити в дотичні до катастрофи зони.

"Там дійсно може бути забруднення — я не рекомендую користуватися домашніми засобами очищення. Я б хотів наголосити на цьому: небезпечну воду не треба фільтрувати таблетками чи ще чимось, її взагалі не можна використовувати. Будь-які лайфхаки з інтернету менш ефективні, ніж промислове очищення води", — додав хімік.

Нагадаємо, фахівці повідомили, що масштабні підтоплення та осушення великих територій, які відбуваються внаслідок руйнування Каховської ГШЕС, несуть за собою ризик масового захворювання на гострі кишкові інфекції. Тож важливо знати, як запобігти захворюванням.