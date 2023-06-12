В Каховском водохранилище обнаруживают боеприпасы даже времен Второй мировой войны

Участки Каховского водохранилища. Фото: МВД Украины

На участках Каховского водохранилища находят боеприпасы. Оружие находят и со времен Второй мировой войны.

Об этом стало известно на встрече министра внутренних дел Украины, руководителя работ по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами Игоря Клименко с начальником Нововоронцовской поселковой военной администрации Андреем Селецким, пишет МВД Украины.

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Главным вопросом стало обеспечение людейь водой. По словам Андрея Селецкого, на территории Нововоронцовки и Осокоровки есть скважины.

Кроме того, продолжают восстанавливать колодцы, резервуары и водонапорную башню. Вода отошла от общины уже на более 300 метров.

На сколько времени хватит воды

В Нововоронцовской общине есть недельный запас воды. Также в населенные пункты уже доставляют емкости для хранения воды.

"Отдельной опасностью являются взрывоопасные предметы. Акватория водохранилища загрязнена боеприпасами. 10 июня взрывотехники провели пять контролируемых взрывов. Доступ к побережью для гражданских строго запрещен!", — добавили в сообщении.

Можно ли пить воду из крана в Херсонской области

Ранее химик-токсиколог Владимир Саркисян в комментарии Новини.LIVE рассказал, какую воду из крана безопасно пить в регионе, а кому не помогут таблетки и фильтры для очистки.

"На самом деле всю воду, которая сертифицирована как питьевая и именно так числится в водоканалах, можно употреблять без особых проблем и опасности. В принципе она пригодна для питья, но очень слишком жесткая или наоборот мягкая, или кому-то воняет хлором. Это дело вкуса" , — сказал эксперт.

Он отметил, что вода на Херсонщине и Николаевской области, которая может быть загрязнена, течет из глубоких скважин или природных источников, которые попадут в причастные к катастрофе зоны.

"Там действительно может быть загрязнение — я не рекомендую пользоваться домашними средствами очистки. Я бы хотел отметить это: опасную воду не надо фильтровать таблетками или еще чем-то, ее вообще нельзя использовать. Любые лайфхаки из интернета менее эффективны, чем промышленная очистка воды", — добавил химик.

Напомним, специалисты сообщили, что масштабные подтопления и осушение крупных территорий, происходящих в результате разрушения Каховской ГШЭС, несут за собой риск массового заболевания острыми кишечными инфекциями. Поэтому важно знать, как предотвратить заболевания.