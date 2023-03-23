У Карпатах зафіксували рідкісне явище "Брокенський привид": що це таке

Природне явище "Брокенський привид"

У Карпатах зафіксували рідкісне та незвичайне природне явище під назвою "Брокенський привид". За таких умов людина бачить у хмарах свою тінь.

Відповідне фото опублікував керівник Чорногорського рятувального посту Василь Фіцак у своєму Facebook.

Що відомо про явище

Це рідкісне явище, коли спостерігач бачить у хмарах свою тінь від сонця. Вона може бути дуже великою і навіть оточеною кількома кольоровими кільцями.

Інколи воно може рухатися, навіть якщо спостерігач стоїть нерухомо. Це відбувається через рух хмар та коливанням їхньої щільності.

Нагадаємо, у середині січня у Карпатах через аномально теплу зиму прокинувся бурий ведмідь.

Людей закликають уникати місць, де може бути ведмідь, оскільки голодний ведмідь більш агресивний.