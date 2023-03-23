В Карпатах зафиксировали редкое явление "Брокенское привидение": что это такое
В Карпатах зафиксировали редкое и необычное природное явление под названием "Брокенское привидение". В таких условиях человек видит в облаках свою тень.
Соответствующее фото опубликовал руководитель Черногорского спасательного поста Василий Фицак в Facebook.
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Что известно о явлении
Это редкое явление, когда наблюдатель видит в облаках свою тень от солнца. Она может быть очень большой и даже окруженной несколькими цветными кольцами.
Иногда оно может двигаться даже если наблюдатель стоит неподвижно. Это происходит из-за движения облаков и колебания их плотности.
Напомним, в середине января в Карпатах из-за аномально теплой зимы проснулся бурый медведь.
Людей призывают избегать мест, где может быть медведь, поскольку голодный медведь более агрессивен.