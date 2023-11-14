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У Кенії оголосили державний вихідний, щоб висадити 100 млн дерев

14 листопада 2023 10:01
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Кенії оголосили державний вихідний, щоб висадити 100 млн дерев
Висаджування дерев у Кенії. Фото: International Tree Foundation
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Уряд Кенії оголосив організований вихідний день. Метою такої ініціативи є посадка 100 мільйонів дерев.

Про це повідомляє BBC.

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Висадка дерев у Кенії

У повідомленні йдеться, що ця ініціатива є частиною великого проєкту, спрямованого на висадку 15 мільярдів дерев за наступні 10 років, що сприяє боротьбі з кліматичними змінами. Повідомляється, що вже відправлено понад 150 мільйонів саджанців до державних розплідників.

Для досягнення цієї амбітної мети очікується, що кожен житель Кенії посадить щонайменше два дерева у спеціально відведених місцях, саджанці для яких надаються безкоштовно. Крім того, кенійцям рекомендують купити та посадити як мінімум два саджанці на своїх особистих ділянках.

Реєстрація рослин для висадки

У країні також було запущено спеціальний додаток Jaza Miti, який допомагає реєструвати види рослин, їх кількість та дату посадки, а також надає інформацію про найкращі місця для посадки різних видів дерев.

Станом на 12 листопада у додатку вже зареєструвалося понад 2 мільйони користувачів.

Очікується, що до кінця дощового сезону у грудні буде висаджено 500 мільйонів дерев. Водночас рішення уряду зняти заборону на вирубку лісу з комерційною метою, що стосується приблизно 5% від загального лісового масиву, викликало критику з боку екологів.

Нагадаємо, що суд Львівської області виніс рішення на користь Дрогобицької районної прокуратури щодо незаконного вирубування деревини. Постійного користувача лісових ресурсів визнали винним у порушенні стандартів охорони природи.

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