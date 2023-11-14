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В Кении объявили государственный выходной, чтобы высадить 100 млн деревьев

14 ноября 2023 10:01
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Кении объявили государственный выходной, чтобы высадить 100 млн деревьев
Высадка деревьев в Кении. Фото: International Tree Foundation
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Правительство Кении объявило организованный выходной день. Цель  такой инициативы является посадка 100 миллионов деревьев

Об этом сообщает BBC.

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Высадка деревьев в Кении

В сообщении говорится, что эта инициатива является частью большого проекта, направленного на высадку 15 миллиардов деревьев за следующие 10 лет, что способствует борьбе с климатическими изменениями. Сообщается, что уже отправлено более 150 миллионов саженцев в государственные питомники. 

Для достижения этой амбициозной цели, ожидается, что каждый житель Кении посадит минимум два дерева в специально отведенных местах, саженцы для которых предоставляются бесплатно. Кроме того, кенийцам рекомендуют купить и посадить как минимум два саженца на своих личных участках. 

Регистрация растений для высадки

В стране также было запущено специальное приложение Jaza Miti, которое помогает регистрировать виды растений, их количество и дату посадки, а также предоставляет информацию о наилучших местах для посадки различных видов деревьев. 

По состоянию на 12 ноября, в приложении уже зарегистрировалось более 2 миллионов пользователей.

Ожидается, что до конца дождливого сезона в декабре будет посажено 500 миллионов деревьев. В то же время, решение правительства снять запрет на вырубку леса в коммерческих целях, которое касается примерно 5% от общего лесного массива, вызвало критику со стороны экологов.

Напомним, что суд Львовской области вынес решение в пользу Дрогобычской районной прокуратуры относительно незаконного выруба древесины. Постоянный пользователь лесных ресурсов был признан виновным в нарушении стандартов охраны природы.

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