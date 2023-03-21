У Кувейті стався масовий розлив нафти: на заході країни оголосили надзвичайний стан
На заході Кувейту стався розлив нафти унаслідок аварії на нафтововидобувній компанії. Оголошено режим надзвичайної ситуації.
Про це повідомляє пресслужба нафтодобувної компанії Kuwait Oil Company.
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Нафтова аварія
У Кувейті сталася аварія на нафтовидобувному виробництві.
Внаслідок аварії, що мала місце на потужностях Kuwait Oil Company, стався розлив нафти.
В мережі з’явилися відеосвідчення аварії.
#BREAKING— Ch.Amjad Ali (@saada186) March 20, 2023
.#Oil: #Kuwait oil company declares 'state of #Emergency' after #OilSpill'; #pakustv #NYC #oilandgas #MiddleEast #OPEC #EnvironmentalJustice pic.twitter.com/frg9iNZ0u6
Надзвичайна ситуація
У західній частині Кувейту, де і сталася нафтова аварія, було оголошено режим надзвичайної ситуації.
Разом з тим, Kuwait Oil Company продовжує добувати нафту у звичному режимі.
Також представники нафтової компанії намагаються ліквідувати наслідки аварії, зокрема, розлив нафти.
Нагадаємо, днями у Фінській затоці зафіксовано сотні неідентифікованих танкерів, які перенаправляють нафту рф.
Поява сотень невідомих танкерів уже в перевантаженій Фінській затоці збільшила ризики для безпеки мореплавства і довкілля.
Так, у разі аварії та розливу нафти всі наслідки можуть лягти на такі країни, як Фінляндія та Естонія, оскільки влада не знає, чи застраховані ці сумнівні танкери належним чином.
Фото: Twitter Indians in Kuwait