У Кувейті стався масовий розлив нафти: на заході країни оголосили надзвичайний стан

Розлив нафти на заході Кувейту

На заході Кувейту стався розлив нафти унаслідок аварії на нафтововидобувній компанії. Оголошено режим надзвичайної ситуації.

Про це повідомляє пресслужба нафтодобувної компанії Kuwait Oil Company.

Нафтова аварія

У Кувейті сталася аварія на нафтовидобувному виробництві.

Внаслідок аварії, що мала місце на потужностях Kuwait Oil Company, стався розлив нафти.

В мережі з’явилися відеосвідчення аварії.

Надзвичайна ситуація

У західній частині Кувейту, де і сталася нафтова аварія, було оголошено режим надзвичайної ситуації.

Разом з тим, Kuwait Oil Company продовжує добувати нафту у звичному режимі.

Також представники нафтової компанії намагаються ліквідувати наслідки аварії, зокрема, розлив нафти.

Нагадаємо, днями у Фінській затоці зафіксовано сотні неідентифікованих танкерів, які перенаправляють нафту рф.

Поява сотень невідомих танкерів уже в перевантаженій Фінській затоці збільшила ризики для безпеки мореплавства і довкілля.

Так, у разі аварії та розливу нафти всі наслідки можуть лягти на такі країни, як Фінляндія та Естонія, оскільки влада не знає, чи застраховані ці сумнівні танкери належним чином.

Фото: Twitter Indians in Kuwait