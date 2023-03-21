В Кувейте произошел массовый разлив нефти: на западе страны объявили чрезвычайное положение

Разлив нефти на западе Кувейта

На западе Кувейта произошел разлив нефти в результате аварии на нефтедобывающей компании. Объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщает прессслужба нефтедобывающей компании Kuwait Oil Company.

Нефтяная авария

В Кувейте произошла авария на нефтедобывающем производстве.

В результате аварии, имевшей место на мощностях Kuwait Oil Company, произошел разлив нефти.

В сети появились видеосвидетельства аварии.

Чрезвычайная ситуация

В западной части Кувейта, где и произошла нефтяная авария, был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Вместе с тем, Kuwait Oil Company продолжает добывать нефть в обычном режиме.

Также представители нефтяной компании пытаются ликвидировать последствия аварии, в частности разлив нефти.

Напомним, на днях в Финском заливе зафиксированы сотни неидентифицированных танкеров, перенаправляющих нефть в рф.

Появление сотен неизвестных танкеров уже в перегруженном Финском заливе увеличило риски для безопасности мореходства и окружающей среды.

Так, в случае аварии и разлива нефти все последствия могут лечь на такие страны, как Финляндия и Эстония, поскольку власти не знают, застрахованы ли эти сомнительные танкеры должным образом.

Фото: Twitter Indians in Kuwait