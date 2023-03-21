В Кувейте произошел массовый разлив нефти: на западе страны объявили чрезвычайное положение
На западе Кувейта произошел разлив нефти в результате аварии на нефтедобывающей компании. Объявлен режим чрезвычайной ситуации.
Об этом сообщает прессслужба нефтедобывающей компании Kuwait Oil Company.
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Нефтяная авария
В Кувейте произошла авария на нефтедобывающем производстве.
В результате аварии, имевшей место на мощностях Kuwait Oil Company, произошел разлив нефти.
В сети появились видеосвидетельства аварии.
#BREAKING— Ch.Amjad Ali (@saada186) March 20, 2023
. #Oil : #Kuwait oil company declares 'state of #Emergency ' after #OilSpill '; #pakustv #NYC #oilandgas #MiddleEast #OPEC #EnvironmentalJustice pic.twitter.com/frg9iNZ0u6
Чрезвычайная ситуация
В западной части Кувейта, где и произошла нефтяная авария, был объявлен режим чрезвычайной ситуации.
Вместе с тем, Kuwait Oil Company продолжает добывать нефть в обычном режиме.
Также представители нефтяной компании пытаются ликвидировать последствия аварии, в частности разлив нефти.
Напомним, на днях в Финском заливе зафиксированы сотни неидентифицированных танкеров, перенаправляющих нефть в рф.
Появление сотен неизвестных танкеров уже в перегруженном Финском заливе увеличило риски для безопасности мореходства и окружающей среды.
Так, в случае аварии и разлива нефти все последствия могут лечь на такие страны, как Финляндия и Эстония, поскольку власти не знают, застрахованы ли эти сомнительные танкеры должным образом.
Фото: Twitter Indians in Kuwait