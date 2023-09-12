У Лівії тисячі людей загинули через обвал дамби

У Лівії прорвало дамбу, тисячі людей загинули. Фото: NBC News

Влада східної Лівії заявила, що щонайменше дві тисячі людей загинули, а ще 5-6 тисяч вважаються зниклими безвісти після масштабної повені. Вона охопила місто Дерна через сильний шторм та дощ.

Про це повідомили в NBC News.

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Вода змила цілі квартали

Речник Лівійської національної армії, що контролює східну Лівію, Ахмед Місмарі заявив на пресконференції, що катастрофа сталася після обвалу дамб над містом Дерна. Вода "змила цілі квартали з їхніми жителями в море".

Місмарі повідомив, що кількість зниклих безвісти людей коливається від 5000 до 6000 осіб.

Лівія політично розділена між Сходом і Заходом, а державні служби розпалися після повстання 2011 року. Міжнародно визнаний уряд у Тріполі не контролює східні території.

Голова паралельної східної адміністрації Усама Хамад заявив місцевому телебаченню, що понад 2000 людей загинули, а тисячі зникли безвісти.

"Цілі райони Дерни зникли разом із їхніми мешканцями... знесені водою", — говориться у повідомленні.

Шторм Даніель пронісся над Середземним морем у неділю. Він заболотив дороги та зруйнував будинки в Дерні, а також вразив інші поселення уздовж узбережжя, включно з другим за величиною містом Лівії Бенгазі.

Going to be near 5,000 dead in Libya due to Massive #flooding #Libya pic.twitter.com/xyHDwQ6tqG — Trent Cannon News 4 Dummies (@TheNews4Dummies) September 12, 2023

Hundreds feared dead, thousands missing after devastating floods hit Libya



Deadly storm winds and heavy floods hit Libya over the past two days#Libya #إعصار_دانيال #انقذوا_الشرق_الليبي #ليبيا

ليبياتستغيث#

RONALDO #moyolawal

Super Eagles #G20India2023#BreakingNews

Germany pic.twitter.com/M9mH9nujKA — Abdulwahid Sheriff (@abdu_sheriff) September 12, 2023

Раніше ми повідомляли, кількість жертв землетрусу у Марокко перевищила 1000 людей. Рятувальники розбирають завали для порятунку тих, хто вижив у зруйнованих будинках у віддалених гірських селах.

Нагадуємо, вже минуло більше місяця після того, як на курорті Шові, який розташований у Грузії, стався зсув ґрунту. Наразі на місці стихії тривають пошуково-рятувальні роботи, працюють надзвичайники, техніка та кінологи.