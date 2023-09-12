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У Лівії тисячі людей загинули через обвал дамби

12 вересня 2023 09:24
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Лівії тисячі людей загинули через обвал дамби
У Лівії прорвало дамбу, тисячі людей загинули. Фото: NBC News
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Влада східної Лівії заявила, що щонайменше дві тисячі людей загинули, а ще 5-6 тисяч вважаються зниклими безвісти після масштабної повені. Вона охопила місто Дерна через сильний шторм та дощ.

Про це повідомили в NBC News.

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Вода змила цілі квартали

Речник Лівійської національної армії, що контролює східну Лівію, Ахмед Місмарі заявив на пресконференції, що катастрофа сталася після обвалу дамб над містом Дерна. Вода "змила цілі квартали з їхніми жителями в море".

Місмарі повідомив, що кількість зниклих безвісти людей коливається від 5000 до 6000 осіб.

Лівія політично розділена між Сходом і Заходом, а державні служби розпалися після повстання 2011 року. Міжнародно визнаний уряд у Тріполі не контролює східні території.

Голова паралельної східної адміністрації Усама Хамад заявив місцевому телебаченню, що понад 2000 людей загинули, а тисячі зникли безвісти.

"Цілі райони Дерни зникли разом із їхніми мешканцями... знесені водою", — говориться у повідомленні.

Шторм Даніель пронісся над Середземним морем у неділю. Він заболотив дороги та зруйнував будинки в Дерні, а також вразив інші поселення уздовж узбережжя, включно з другим за величиною містом Лівії Бенгазі.

Раніше ми повідомляли, кількість жертв землетрусу у Марокко перевищила 1000 людей. Рятувальники розбирають завали для порятунку тих, хто вижив у зруйнованих будинках у віддалених гірських селах.

Нагадуємо, вже минуло більше місяця після того, як на курорті Шові, який розташований у Грузії, стався зсув ґрунту. Наразі на місці стихії тривають пошуково-рятувальні роботи, працюють надзвичайники, техніка та кінологи. 

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