У Лівії тисячі людей загинули через обвал дамби
Влада східної Лівії заявила, що щонайменше дві тисячі людей загинули, а ще 5-6 тисяч вважаються зниклими безвісти після масштабної повені. Вона охопила місто Дерна через сильний шторм та дощ.
Про це повідомили в NBC News.
Вода змила цілі квартали
Речник Лівійської національної армії, що контролює східну Лівію, Ахмед Місмарі заявив на пресконференції, що катастрофа сталася після обвалу дамб над містом Дерна. Вода "змила цілі квартали з їхніми жителями в море".
Місмарі повідомив, що кількість зниклих безвісти людей коливається від 5000 до 6000 осіб.
Лівія політично розділена між Сходом і Заходом, а державні служби розпалися після повстання 2011 року. Міжнародно визнаний уряд у Тріполі не контролює східні території.
Голова паралельної східної адміністрації Усама Хамад заявив місцевому телебаченню, що понад 2000 людей загинули, а тисячі зникли безвісти.
"Цілі райони Дерни зникли разом із їхніми мешканцями... знесені водою", — говориться у повідомленні.
Шторм Даніель пронісся над Середземним морем у неділю. Він заболотив дороги та зруйнував будинки в Дерні, а також вразив інші поселення уздовж узбережжя, включно з другим за величиною містом Лівії Бенгазі.
Rabbimiz sen kardeşlerimizin yardımcısı ol.. #Libya pic.twitter.com/1wXiHwm9rs— ᎬbᏒu..🦋 (@EbruZengnn) September 12, 2023
Going to be near 5,000 dead in Libya due to Massive #flooding #Libya pic.twitter.com/xyHDwQ6tqG— Trent Cannon News 4 Dummies (@TheNews4Dummies) September 12, 2023
Hundreds feared dead, thousands missing after devastating floods hit Libya— Abdulwahid Sheriff (@abdu_sheriff) September 12, 2023
Deadly storm winds and heavy floods hit Libya over the past two days#Libya #إعصار_دانيال #انقذوا_الشرق_الليبي #ليبيا
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Раніше ми повідомляли, кількість жертв землетрусу у Марокко перевищила 1000 людей. Рятувальники розбирають завали для порятунку тих, хто вижив у зруйнованих будинках у віддалених гірських селах.
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