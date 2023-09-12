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В Ливии тысячи людей погибли из-за обрушения дамбы

12 сентября 2023 09:24
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Ливии тысячи людей погибли из-за обрушения дамбы
В Ливии прорвало дамбу, тысячи человек погибли. Фото: NBC News
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Власти восточной Ливии заявили, что по меньшей мере две тысячи человек погибли, а еще 5-6 тысяч считаются пропавшими без вести после масштабного наводнения. Оно охватило город Дерна из-за сильного шторма и дождя.

Об этом сообщили в NBC News.

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Вода смыла целые кварталы

Представитель Ливийской национальной армии, контролирующий восточную Ливию, Ахмед Мисмари, заявил на пресс-конференции, что катастрофа произошла после обрушения дамб над городом Дерна. Вода "смыла целые кварталы с их жителями в море".

Мисмари сообщил, что количество пропавших без вести людей колеблется от 5000 до 6000 человек.

Ливия политически разделена между Востоком и Западом, а государственные службы распались после восстания 2011 года. Международно признанное правительство в Триполи не контролирует восточные территории.

Глава параллельной восточной администрации Усама Хамад заявил местному телевидению, что более 2000 человек погибли, а тысячи пропали без вести.

"Целые районы Дерны исчезли вместе с их жителями... снесены водой", — говорится в сообщении .

Шторм Даниэль пронесся над Средиземным морем в воскресенье. Он заболотил дороги и разрушил дома в Дерне, а также поразил другие поселения вдоль побережья, включая второй по величине город Ливии Бенгази.

Ранее мы сообщали, что число жертв землетрясения в Марокко превысило 1000 человек. Спасатели разбирают завалы для спасения выживших в разрушенных домах в отдаленных горных селах.

Напоминаем, уже прошло более месяця после того, как на курорте Шови, расположенном в Грузии, произошел оползень. На месте стихии продолжаются поисково-спасательные работы, работают чрезвычайники, техника и кинологи.

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