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У Львові в парку встановили перші екоготелі для комах

13 квітня 2023 17:49
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Марта Байдака
Журналіст
У Львові в парку встановили перші екоготелі для комах
Будиночок на дереві для комах. Фото: Пресслужба Стрийського парку
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

У Стрийському парку встановили перші екоготелі для комах. Поки що це два будиночки на дереві, їхню кількість планують збільшити. Такі конструкції необхідні для корисних комах  —  запилювачів і винищувачів шкідників. Для людей вони не становлять загрози.

Про це повідомив департамент містобудування ЛМР.

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"У них кілька окремих "кімнат" для різних видів комашок. Тут житимуть ентомофаги – це комахи, які допомагатимуть боротися зі шкідниками, та запилювачі  — вони допоможуть збалансувати асортимент рослин і збільшити біорізноманіття в парку", —  пояснили в адміністрації Стрийського парку.

Окрім того, там зможуть поселитися бджоли, які не утворюють зграї, живуть на самоті та не жалять людину. У таких будиночках комахи зможуть перебути зиму.

Будиночки виготовили власними силами працівники парку з підручних матеріалів, які підходять комахам:

  • солома або дерево приваблює золотоочок, чиї личинки живляться шкідниками: попелицею, борошнистою росою, білокрилкою, яйцями кліщів;
  • бамбукові палички дають притулок для одиноких бджіл, які запилюють перші квіти. Вони також полюбляють цеглу.
  • перевернуті горщики, наповнені сіном, привертають увагу щипавок, які полюбляють шкідників;
  • просвердлені колоди стануть притулком для багатьох корисних запилювачів, серед яких і бджоли;
  • трубчасті стебла терену чи бузини забезпечують житлом дзюрчалок і перетинчастокрилих;
  • невеличкі комірки, закриті одна від одної, привертають сонечка, які прилітають перезимувати;
  • каміння, галька підходить жукам-турунам.

Екологи пояснюють, що такі готелі  — дуже потрібна річ і у міському парку, і у приватному саду.

"Основна ціль  — це забезпечити врахування біологічних, видових параметрів і сприяти захисту та збільшення біорізноманіття в місті. Такі готелі є екологічним методом боротьби зі шкідниками. В міських реаліях часто зникають певні види комах з різних причин, що у свою чергу зменшує кількість видів зелені. Такі готелі допоможуть збалансувати асортимент рослин і поселять корисних комашок, які допоможуть і у боротьбі зі шкідниками. Сьогодні ми встановили дві такі конструкції",  —  розповіла директорка парку Олена Мазурик.

Нагадаємо, ми раніше писали, як не наскочити на вибуховий предмет у лісі чи в парку.

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