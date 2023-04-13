Во Львове в парке установили первые экоготели для насекомых

Домик на дереве для насекомых. Фото: Прессслужба Стрыйского парка

В Стрыйском парке установили первые экоготели для насекомых. Пока это два домика на дереве, их количество планируют увеличить. Такие конструкции необходимы для полезных насекомых – опылителей и истребителей вредителей. Для людей они не представляют угрозы.

Об этом сообщил департамент градостроительства ЛГС.

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"У них несколько отдельных "комнат" для разных видов насекомых. Здесь будут жить энтомофаги — это насекомые, которые будут помогать бороться с вредителями, и опылители — они помогут сбалансировать ассортимент растений и увеличить биоразнообразие в парке", — объяснили в администрации Стрыйского парка.

Кроме того, там смогут поселиться пчелы, которые не образуют стаи, живут в одиночестве и не жалят человека. В таких домиках насекомые смогут побыть зимой.

Домики изготовили собственными силами работники парка из подручных материалов, подходящих насекомым:

солома или дерево привлекает золотоочок, чьи личинки питаются вредителями: тлей, мучнистой росой, белокрылкой, яйцами клещей;

бамбуковые палочки дают приют для одиноких пчел, опыляющих первые цветы. Они также любят кирпич.

перевернутые горшки, наполненные сеном, привлекают внимание щиповок, любящих вредителей;

просверленные бревна станут убежищем для многих полезных опылителей, среди которых и пчелы;

трубчатые стебли терна или бузины снабжают жильем дзюрчалок и перепончатокрылых;

небольшие ячейки, закрытые друг от друга, привлекают солнышки, прилетающие перезимовать;

камни, галька подходит жукам-турунам.

Экологи объясняют, что такие отели очень нужна вещь и в городском парке, и в частном саду.

Основная цель — обеспечить учет биологических, видовых параметров и способствовать защите и увеличению биоразнообразия в городе. Такие отели являются экологическим методом борьбы с вредителями. В городских реалиях часто исчезают определенные виды насекомых по разным причинам, что в свою очередь уменьшает количество видов зелени. Такие отели помогут сбалансировать ассортимент растений и поселят полезных насекомых, которые помогут и в борьбе с вредителями. Сегодня мы установили две такие конструкции", — рассказала директор парка Елена Мазурик.

Напомним, мы раньше писали, как не наскочить на взрывной предмет в лесу или в парке.