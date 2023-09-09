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У Марокко стався потужний землетрус: загинули декілька сотень людей

9 вересня 2023 08:16
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Марокко стався потужний землетрус: загинули декілька сотень людей
Наслідки землетрусу у Марокко. Фото: Road
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Пізно увечері, 8 вересня, в Марокко стався потужний землетрус. За попередньою інформацією, природнє лихо забрало життя щонайменше 296 людей. Водночас, реальна кількість жертв може бути значно вищою. 

Про це повідомляє видання Reuters. 

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Відомо, що землетрус зафіксували близько 22:00 (за Гринвічем) у провінціях Аль-Хауз, Уарзазат, Марракеш, Азілал, Чічауа та Тарудант. Епіцентр екологічної катастрофи знаходився поблизу району Ігіл у Високому Атласі. 

За словами фахівців Марокко, магнітуда землетрусу склала 7,2 бали.

Внаслідок екологічної катастрофи загинуло щонайменше 296 людей, ще 153 отримали поранення. 

Землетрус у Марокко
Люди сидять на вулицях у Марокко. Фото: Reuters
Землетрус у Марокко
Наслідки землетрусу. Фото: Reuters
Землетрус у Марокко
Наслідки землетрусу. Фото: Reuters

Нагадаємо, нещодавно на півдні Каліфорнії стався землетрус магнітудою 5,1. Одночасно з ним регіон накрив сильний шторм "Хіларі".

Додамо, що перед цим землетрус сколихнув Колумбію. Внаслідок цього загинула щонайменше одна людина.

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