У Марокко стався потужний землетрус: загинули декілька сотень людей
Пізно увечері, 8 вересня, в Марокко стався потужний землетрус. За попередньою інформацією, природнє лихо забрало життя щонайменше 296 людей. Водночас, реальна кількість жертв може бути значно вищою.
Про це повідомляє видання Reuters.
Землетрус в Марокко
Відомо, що землетрус зафіксували близько 22:00 (за Гринвічем) у провінціях Аль-Хауз, Уарзазат, Марракеш, Азілал, Чічауа та Тарудант. Епіцентр екологічної катастрофи знаходився поблизу району Ігіл у Високому Атласі.
За словами фахівців Марокко, магнітуда землетрусу склала 7,2 бали.
Внаслідок екологічної катастрофи загинуло щонайменше 296 людей, ще 153 отримали поранення.
Нагадаємо, нещодавно на півдні Каліфорнії стався землетрус магнітудою 5,1. Одночасно з ним регіон накрив сильний шторм "Хіларі".
Додамо, що перед цим землетрус сколихнув Колумбію. Внаслідок цього загинула щонайменше одна людина.