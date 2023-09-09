Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экология arrow В Марокко произошло мощное землетрясение: погибли несколько сотен людей arrow

В Марокко произошло мощное землетрясение: погибли несколько сотен людей

9 сентября 2023 08:16
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Марокко произошло мощное землетрясение: погибли несколько сотен людей
Последствия землетрясения в Марокко. Фото: Road
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Поздно вечером, 8 сентября, в Марокко произошло мощное землетрясение. По предварительной информации, природная беда унесла жизни по меньшей мере 296 человек. В то же время реальное количество жертв может быть значительно выше.

Об этом сообщает издание Reuters.

Читайте также:

Землетрясение в Марокко

Известно, что землетрясение было зафиксировано около 22:00 (по Гринвичу) в провинциях Аль-Хауз, Уарзазат, Марракеш, Азилал, Чичауа и Тарудант. Эпицентр экологической катастрофы находился вблизи района Игил в Высоком Атласе.

По словам специалистов Марокко, магнитуда землетрясения составила 7,2 балла.

В результате экологической катастрофы погибли по меньшей мере 296 человек, еще 153 получили ранения.

Землетрясение в Марокко
Люди сидят на улицах в Марокко. Фото: Reuters
Землетрясение в Марокко
Последствия землетрясения. Фото: Reuters
Землетрясение в Марокко
Последствия землетрясения. Фото: Reuters

Напомним, недавно на юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,1. Одновременно с ним регион покрыл сильный шторм "Хиллари".

Добавим, что перед этим землетрясение всколыхнуло Колумбию. В результате погиб минимум один человек.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

None

Значит ли военный учет женщин автоматическую мобилизацию

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

06:40Цены на металлолом в сентябре: сколько стоит 1 кг нержавеющей стали в Украине

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз