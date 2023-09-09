В Марокко произошло мощное землетрясение: погибли несколько сотен людей

Последствия землетрясения в Марокко. Фото: Road

Поздно вечером, 8 сентября, в Марокко произошло мощное землетрясение. По предварительной информации, природная беда унесла жизни по меньшей мере 296 человек. В то же время реальное количество жертв может быть значительно выше.

Об этом сообщает издание Reuters.

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Землетрясение в Марокко

Известно, что землетрясение было зафиксировано около 22:00 (по Гринвичу) в провинциях Аль-Хауз, Уарзазат, Марракеш, Азилал, Чичауа и Тарудант. Эпицентр экологической катастрофы находился вблизи района Игил в Высоком Атласе.

По словам специалистов Марокко, магнитуда землетрясения составила 7,2 балла.

В результате экологической катастрофы погибли по меньшей мере 296 человек, еще 153 получили ранения.

Люди сидят на улицах в Марокко. Фото: Reuters

Последствия землетрясения. Фото: Reuters

Последствия землетрясения. Фото: Reuters

Напомним, недавно на юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,1. Одновременно с ним регион покрыл сильный шторм "Хиллари".

Добавим, что перед этим землетрясение всколыхнуло Колумбию. В результате погиб минимум один человек.