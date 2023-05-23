У Мексиці прокинувся небезпечний вулкан: влада вживає заходів

Вулкан Попокатепетль є одним із найнебезпечніших у світі. Фото: google.com

У Мексиці зафіксовано підвищену активність вулкана Попокатепетля. Через масштабність виверження місцева влада тимчасово закрила школи, а люди ходять у захисних масках.

Про це повідомляє Reuters.

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Зазначається, що у зв'язку з активністю вулкана, місцева влада занепокоєна здоров'ям людей. Попіл та гази, що викидаються в повітря можуть бути небезпечними. Через це місцеві жителі ходять в захисних масках та очікують на оголошення евакуації.

Крім того, наразі скасували заняття для понад 100 000 школярів у 22 містах, розташованих поблизу вулкана. Уроки проводяться онлайн.

Центр запобігання стихійним лихам Cenapred у Мексиці повідомив, що упродовж останніх 24 годин було зафіксовано 154 випадки викидів, в основному попелу та газу, з вулкана Попокатепетль, а також один "незначний" вибух і один вулканотектонічний землетрус.

Що відомо про вулкан Попокатепетль

Вулкан Попокатепетль, що перекладається з мови ацтеків як "пагорб, який димить", є об'єктом найретельнішого спостереження серед інших вулканів. Розташований він на південний захід від Мехіко на відстані близько 72 км. У його навколишніх районах проживає приблизно 22 млн людей.

Початок активності вулкана був зафіксований 31 серпня 2011 року, коли відбулись чотири випадки викиду пари, газу і попелу з кратера. З середини квітня 2012 року — нова фаза активності. 28 березня 2016 року сталося значне виверження зі стовпом попелу й диму висотою 2 тис. м. 2019 року відбулося подібне виверження зі стовпом попелу і диму у 5 км. В кінці грудня 2019 року вулкан знову почав викидати попіл, а 10 січня 2020 року відбулося виверження з підйому стовпа попелу на 3 км.

Небезпечні вулкани світу

Нагадаємо, що 16 квітня у Мексиці прокинувся вулкан Попокатепетль. Його вважають одним із найнебезпечніших у світі.

Також ми повідомляли, що нещодавно через виверження вулкана Етна були припинені авіарейси до італійського міста Катанія на сході Сицилії. Пробудження вулкана викинуло вулканічний попіл на злітно-посадкові смуги в місті.

Додамо, що в мережі оприлюднили фото та відео наслідків виверження вулкана Шивелуч на Камчатці. На кадрах видно, що прилеглі до вулкана селища засипало чималим шаром попелу.